Torna di moda il twist... estivo

D'estate la tentazione di ripiegare su classiche insalate di riso o piatti freddi dell'ultimo minuto è sempre elevata. Con l'aumento delle temperature, il desiderio di trascorrere meno tempo ai fornelli si scontra spesso con la necessità e la voglia di mangiare con gusto. Ma come si fa a onorare la grande tradizione gastronomica, alleggerendo le preparazioni per combattere il caldo?

Per rispondere a questa esigenza, Aries Group, gruppo alberghiero indipendente italiano attivo nelle principali città d’arte e di business del Paese, e lo chef stellato Andrea Ribaldone propongono una nuova e vivace visione della cucina estiva. Il segreto non è eliminare, ma alleggerire attraverso gli abbinamenti. Una costoletta alla milanese, ad esempio, può essere protagonista anche in piena estate se accompagnata da verdure di stagione e da elementi freschi e aciduli che ne esaltano l'equilibrio.

Il comfort food mantiene così tutto il suo valore affettivo, ma si adatta ai ritmi e ai sapori della bella stagione, dimostrando come anche le ricette più iconiche possano evolvere senza perdere la propria identità.

Per dare brio a un piatto e renderlo perfetto per la bella stagione, la mossa vincente è giocare con gli opposti. L'ideale è unire la delicatezza e la rotondità di un carboidrato classico (come un buon gnocco di patate) con la sapidità iodata dei frutti di mare e i profumi di un elemento vegetale colto nel suo momento migliore. Questa sinergia permette di abbandonare i classici sughi invernali, ricchi e coprenti, a favore di condimenti più agili e dinamici. Il risultato è un’esplosione di sapore che risveglia il palato, mantenendo l'appagamento che cerchiamo in un primo piatto ma con una straordinaria leggerezza.

In estate il palato è spesso affaticato e ha bisogno di stimoli continui e varietà. Lavorare sui tagli delle verdure può fare la differenza: il taglio a filangè (a listarelle sottilissime), ad esempio, permette agli ortaggi come le zucchine di mantenere la loro naturale croccantezza, creando un contrasto tattile vivace rispetto alla tipica morbidezza delle basi dei primi piatti. Evitare le cotture prolungate, saltando velocemente gli ingredienti a fiamma viva, è inoltre la chiave per non disperdere nutrienti. Un piatto con un bel "morso" risulta immediatamente più vitale e invitante anche quando il termometro sale.

Come dare sapidità, profondità e carattere a un piatto senza ricorrere a condimenti ricchi o formaggi stagionali? La risposta arriva dal mare. Ingredienti come la bottarga, aggiunta a crudo e grattugiata al momento, regalano una piacevole nota umami che valorizza il piatto con eleganza. A contatto con il calore della pasta sprigionano aromi intensi e complessi, riducendo la necessità di ulteriori grassi o condimenti. Un trucco furbo e velocissimo per conferire un tocco gourmet e sofisticato, perfetto per stupire i propri ospiti con il minimo sforzo.

La riuscita di un piatto estivo parte dalla qualità della materia prima. Scegliere ortaggi e primizie nel loro momento di massima espressione, privilegiando prodotti coltivati il più vicino possibile (la cosiddetta filosofia del "km buono"), è fondamentale. È il caso di ricette storiche come la Vignarola, dove la stagionalità degli ingredienti è protagonista assoluta e non ha bisogno di alcun artificio. Rispettare i ritmi della natura non è solo una scelta sostenibile, ma anche il modo migliore per esaltare l’autenticità dei sapori: con ingredienti eccellenti, le lavorazioni in cucina si riducono al minimo, lasciando spazio all'autenticità dei sapori.

Lo chef stellato Andrea Ribaldone, che cura la linea gastronomica di Aries Group, ha tradotto questa filosofia in un menù estivo leggero, creativo e attento all'identità territoriale. I piatti sono disponibili presso i ristoranti degli hotel Quark (Milano), Villa Pamphili (Roma) e Living Place (Bologna). Un percorso ideale da gustare negli urban resort del Gruppo e da replicare a casa.