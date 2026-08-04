Hotel. Soges sbarca in Liguria con Gilda

Soges group, pmi quotata su Euronext growth Italia e attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio operante attraverso il marchio proprio Place of Charme e in white label con brand internazionali, ha siglato un Accordo Quadro con Gilda S.r.l., società veicolo detenuta da CLH Invest e Gruppo Alfano, per la futura gestione di un nuovo hotel di pregio situato nel Comune di Lerici (SP), che verrà operato sotto il marchio Meliá Hotels International S.A..

L'operazione segna l'ingresso di Soges group in Liguria, nella splendida cornice del Golfo dei Poeti, tra le destinazioni turistiche più attrattive del panorama italiano, dando concreta attuazione al piano di sviluppo presentato in sede di quotazione. Con questo progetto la Società amplia il proprio portafoglio di strutture gestite, consolidando la presenza nelle principali destinazioni leisure italiane e rafforzando il proprio posizionamento nel segmento dell'hospitality di fascia alta. Il progetto porta a 13 il numero delle strutture in gestione della società.

Realizzato ex novo su un'area di proprietà di Gilda, il nuovo complesso conterà tra le 80 e le 90 camere e opererà sotto l'insegna Meliá Collection, luxury brand di Meliá Hotels International, che raccoglie una collezione di hotel di eccellenza dalle identità uniche, profondamente legati alle loro destinazioni e pensati per viaggiatori alla ricerca di autenticità ed esperienze memorabili. L'hotel, progettato secondo i più elevati standard qualitativi per offrire un'esperienza di ospitalità premium, prevede l’apertura entro 24 mesi.

L'operazione segna la seconda collaborazione tra Soges group e Meliá Hotels International, rafforzando la partnership tra le due società e valorizzando il posizionamento di Soges come operatore white label di riferimento sul mercato italiano per lo sviluppo di strutture di eccellenza.

"Dopo gli ottimi numeri conseguiti nel primo semestre, Soges Group prosegue a passo spedito nel proprio piano di espansione - spiega Andrea Galardi, ceo di Soges Group - Siamo entusiasti di annunciare un nuovo progetto in white label insieme a Meliá, convinti di poter lasciare un’impronta significativa in un territorio di primissimo piano a livello nazionale. Desidero ringraziare sinceramente Gilda e Meliá per averci scelto come partner per un'iniziativa destinata a dare grande lustro al Golfo dei Poeti, oltre a Cbre per averci coinvolti nella selezione e aver reso possibile questo accordo”.

DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

È stato sottoscritto un Accordo Quadro tra la società Soges e Gilda S.r.l., locatrice e proprietaria dell'area sita nel Comune di Lerici (SP), loc. La Vallata/Venere Azzurra. La Locatrice si impegna alla costruzione dell'hotel in tale area in conformità agli standard di Melià. Contestualmente alla consegna dell'immobile, le parti sottoscriveranno il relativo contratto di locazione. Il contratto di locazione, i cui principali termini sono stati definiti nell’Accordo Quadro, ha una durata di 19 anni, con tacito rinnovo per ulteriori 9 anni, salvo disdetta. La consegna dell’immobile e la decorrenza della locazione sono subordinate al completamento dei lavori di costruzione dell’hotel da parte di Gilda".

"A fronte della locazione - prosegue la nota ufficiale - Soges corrisponderà un canone composto da una componente minima garantita e da una componente variabile. Il canone minimo garantito sarà determinato in base al numero di camere effettivamente realizzato. Parallelamente, la società ha sottoscritto un contratto di Licenza con Meliá e Prodigios Interactivos S.A. (società facente parte del gruppo Meliá e fornitrice di servizi ancillari al rapporto di licenza), che conferisce a Soges il diritto di utilizzare il brand Meliá per la gestione dell'hotel per tutta la durata del contratto di locazione".