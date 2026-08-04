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Cara estate italiana...
Prezzi alle stelle: pizza, cena e anche il gelato possono far deragliare il budget familiare
L’estate 2026 è nel pieno e sta dimostrando di essere molto calda per i consumatori, non solo dal punto di vista meteorologico. Lo sottolinea il rapporto congiunto Facile.it e Consumerismo No Profit che fa il punto su alcune delle principali voci di spesa delle famiglie italiane. Questa estate, stando ai numeri dell’indagine condotta dall’istituto di ricerca EMG, saranno oltre 25 milioni gli italian...
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EFA News - European Food Agency
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