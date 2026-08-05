Rischio salmonella: ritirate uova
Già due casi simili riguardanti stesso lotto e stessa azienda a fine luglio
Appartengono al marchio Delizie del Sole ed erano state messe in vendita nei supermercati Eurospin. Un lotto di uova fresche ė stato ritirato dal produttore, una volta rilevato il rischio di salmonella enteritidis.
A darne la notizia ė il ministero della Salute, che, in una nota sul proprio sito istituzionale, esorta i consumatori a riconsegnare al più presto le merci sospette ai rivenditori.
Le uova in oggetto sono prodotte da un'azienda agricola di Caselle di Sommacampagna (VR).
Allo stesso lotto appartenevano delle uova prodotte dalla stessa azienda e con la stessa data di scadenza, ritirate lo scorso 27 luglio (marchio Aia) e lo scorso 31 luglio (marchio Selex).
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EFA News - European Food Agency
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