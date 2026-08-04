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Mc Donald's al rialzo
Il titolo sale dopo i conti positivi del 2° trim e la nomina di Skye Anderson presidente Usa
Giornata di sole in borsa a Wall Stret per il titolo Mc Donald's che sale dell'1,6%. La società con sede a Chicago viaggia spedita sull'onda della trimestrale e di un nuovo cambio della guardia nelle alte sfere. Andiamo con ordine e cominciamo con la trimestrale. La multinazionale ha chiuso il secondo trimestre 2026 con vendite comparabili globali aumentate dell'1,3% (+0,8% solo negli Stati Uniti)....
Fc - 62291
EFA News - European Food Agency
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