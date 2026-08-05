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CLARA MOSCHINI

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Herita Marzotto: energia elettrica al 70% da fonti rinnovabili

Quarto bilancio sostenibilità del gruppo vitivinicolo certifica anche calo impronta carbonica

Herita Marzotto Wine Estates annuncia la pubblicazione della quarta edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità, riferito all'anno solare 2025. Redatto in coerenza con la direttiva europea Csrd e strutturato secondo gli standard Esrs, il documento offre a tutti gli stakeholder una rappresentazione integrata e fluida delle performance ambientali, sociali e di governance del Gruppo.Questo traguardo...

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EFA News - European Food Agency
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