Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Herita Marzotto: energia elettrica al 70% da fonti rinnovabili
Quarto bilancio sostenibilità del gruppo vitivinicolo certifica anche calo impronta carbonica
Herita Marzotto Wine Estates annuncia la pubblicazione della quarta edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità, riferito all'anno solare 2025. Redatto in coerenza con la direttiva europea Csrd e strutturato secondo gli standard Esrs, il documento offre a tutti gli stakeholder una rappresentazione integrata e fluida delle performance ambientali, sociali e di governance del Gruppo.Questo traguardo...
lml - 62293
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency