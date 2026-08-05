Herita Marzotto: energia elettrica al 70% da fonti rinnovabili

Herita Marzotto Wine Estates annuncia la pubblicazione della quarta edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità, riferito all'anno solare 2025. Redatto in coerenza con la direttiva europea Csrd e strutturato secondo gli standard Esrs, il documento offre a tutti gli stakeholder una rappresentazione integrata e fluida delle performance ambientali, sociali e di governance del Gruppo.Questo traguardo...