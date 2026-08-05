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Snaidero entra nella famiglia Colombini (Febal)
Acquisito il 70% del marchio delle cucine (compresa Snaidero UK)
Colombini Group ha firmato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Snaidero, storico gruppo industriale italiano specializzato nel settore delle cucine di alta gamma. L'intesa comprende Snaidero e Snaidero Projects UK la società inglese specializzata nei progetti contract nel mercato UK. Il closing dell’operazione è atteso nei prossimi giorni: non sono stati resi noti...
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EFA News - European Food Agency
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