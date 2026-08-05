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CLARA MOSCHINI

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Agricoltura: allarme rosso ortofrutta

Sindacati chiedono sostegni alle imprese contro i danni provocati da grandine e alte temperature

Confagricoltura lancia l’allarme per le difficoltà che il settore ortofrutticolo sta vivendo a causa dei danni derivanti dal cambiamento climatico e dal continuo incremento dei costi di produzione. Il rischio, secondo l'organizzazione, è che nonostante gli standard qualitativi assolutamente elevati, l’incremento dei costi, la riduzione delle rese e il calo dei prezzi all’origine per numerosi prodott...

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EFA News - European Food Agency
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