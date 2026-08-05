Unicredit e Illimity finanziano Spoon Brands

Unicredit e Illimity bank sostengono Spoon Brands, holding italiana che opera nel settore food retail con un solido portafoglio di marchi, ha perfezionato un finanziamento da 28 milioni di euro con un pool di banche guidato da UniCredit, in qualità di global coordinator, bookrunner e banca agente. Nel pool anche Illimity Bank (Gruppo Banca Ifis) in qualità di co-arranger e banca finanziatrice. L'operazione co...