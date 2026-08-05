Salone del Camper: attesa e mercato in crescita

Dopo l’appuntamento del 2025, che ha superato le 107.000 presenze, il Salone del Camper torna alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre 2026 con la sua 17ª edizione, organizzata in collaborazione con l' Associazione Produttori Caravan e Camper (Apc).

Lo scorso anno la manifestazione ha riunito più di 310 espositori da 22 Paesi e portato in fiera oltre 600 veicoli su 110.000 metri quadrati, confermando Parma come primo appuntamento italiano del settore e uno dei principali in Europa.

Per nove giorni costruttori, operatori e pubblico si incontreranno attorno alle novità di camper, caravan e accessori. Un’occasione per confrontare modelli, allestimenti e prezzi, ma anche per capire come sta cambiando il turismo itinerante e raccogliere idee per i viaggi dei mesi successivi.

Il Salone del Camper si tiene in un momento florido per questo segmento di mercato. Nei primi quattro mesi del 2026 sono stati immatricolati in Italia 4.050 nuovi camper, il 14,96% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre la media della crescita europea si attesta a +10% rispetto ai primi quattro mesi del 2025. Il settore sostiene una filiera industriale orientata all’export e genera ricadute economiche nei territori attraversati dal turismo itinerante. Numeri e tendenze saranno al centro del prossimo Salone del Camper.

Il mercato italiano del camper è partito nel 2026 con una crescita rilevante, sostenuta dalle nuove immatricolazioni, dalla vitalità dell’usato, delle richieste di noleggio e da una domanda percentualmente più vivace rispetto alla media europea. Un andamento che riflette il cambiamento delle abitudini di viaggio e la solidità di una filiera industriale orientata all’export.

"Una vacanza in camper risponde alle esigenze di personalizzazione delle esperienze: è un modo di viaggiare più libero, flessibile e modulabile. Permette di scegliere tempi e itinerari, raggiungere luoghi autentici lontani dai grandi flussi e gestire la spesa lungo il percorso di viaggio, arricchendo le comunità locali", osserva Gloria Oppici, brand manager del Salone del Camper. "La crescita delle immatricolazioni conferma che questa forma di vacanza è una componente determinante per la crescita del turismo italiano".

Dai dati sulle immatricolazioni alla vocazione all’export della filiera, fino agli investimenti nelle aree di sosta e alla crescita del turismo open air: sono questi i temi che accompagneranno la 17ª edizione del Salone del Camper – Caravan, Accessori, Percorsi e Mete, in programma alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre.

Il risultato conferma e rafforza una tendenza già emersa nel 2025, quando in Italia erano stati immatricolati su 12 mesi 7.936 camper nuovi, il 10,56% in più rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo erano cresciuti anche i passaggi di proprietà, aumentati del 6,05%: tra nuovo e usato gli italiani avevano acquistato complessivamente più di 44.000 camper.

La crescita è proseguita nei primi quattro mesi del 2026. Tra gennaio e aprile, le immatricolazioni italiane di autocaravan hanno raggiunto le 4.050 unità, contro le 3.523 dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 14,96%. Il confronto europeo rende ancora più evidente la vivacità del mercato italiano. Nei primi quattro mesi del 2026, le immatricolazioni di camper in Europa sono aumentate del 10%, passando da 58.539 a 64.406 unità: un progresso significativo, rispetto al quale l’Italia ha comunque mostrato una crescita superiore di quasi cinque punti percentuali.

Dietro la crescita del mercato c’è una filiera industriale con una forte vocazione internazionale. L’Italia è il terzo produttore europeo di camper, dopo Germania e Francia, ed esporta oltre l’80% dei veicoli realizzati. Il principale mercato europeo resta la Germania, che nel 2025 ha registrato 75.368 nuove immatricolazioni, oltre il 46% del totale europeo. A sostenere la produzione non sono però soltanto i costruttori: la filiera comprende imprese specializzate in telai, componenti, accessori, allestimenti e servizi per i veicoli ricreazionali.