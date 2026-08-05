Cdm: 150 mln euro a contrasto del caporalato

Per il superamento degli insediamenti abusivi e il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, al Commissario straordinario di settore il governo ha assegnato 150 milioni di euro, per un piano straordinario pluriennale volto a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali. La durata della struttura commissariale è prorogata al 31 dicembre 2029.

A riferirlo è una nota della presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine del Consiglio dei Ministri svoltosi ieri.