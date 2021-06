Hamburger Day/2: cibo coccola per eccellenza da Nord a Sud

Oggi ricorre la “Giornata Mondiale dell’Hamburger” per celebrare il panino più famoso in tutto il mondo. In occasione dell'Hamburger Day Uber Eats presenta i risultati di una ricerca condotta in partnership con Nextplora per scoprire perché è così tanto amato in Italia, le occasioni di consumo e le curiosità legate a uno dei piatti più amati.

Piatto made in USA , è ormai entrato nelle case degli italiani da diversi anni, sinonimo di gioia e allegria per il 50% degli italiani, senza distinzione di età o regioni, ma anche “cibo coccola” per eccellenza, in particolare per le donne (24%) e nella fascia d’età tra i 35 e i 44 anni. Il momento preferito degli italiani per mangiare l'hamburger è la cena (70%), sia durante i weekend sia nella settimana, soprattutto single o coppie senza figli. In molto prediligono mangiare questo comfort food a casa, in particolare nella fascia 35 – 44 anni (46%), davanti alla TV, il 31% invece, si reca al fast food o al ristorante. Gli under 30 – prevalentemente al Nord – preferiscono mangiare l’hamburger con gli amici. Stessa tendenza anche con i single o le coppie, che oltre che con gli amici, lo prediligono anche come piatto per una cena a due. Per il 29% degli intervistati, però, l’hamburger va bene in qualsiasi situazione!

Quando si parla di scelta, il 41% preferisce sempre dare un’occhiata al menù per vedere le differenti proposte, soprattutto al Centro Italia (47%) e nella fascia d’età tra i 45 e i 54 anni (47%). Ma la maggioranza – il 53% - sceglie in base agli ingredienti con cui è fatto l’hamburger, in particolare il 61% di single o coppie senza figli.

Lungo lo stivale l’hamburger viene associato a diverse occasioni di consumo: partendo dal Sud il 37% degli intervistati, si concede un hamburger quando vuole mangiare qualcosa di buono, al centro per godere di un momento di relax mentre al nord è un cibo facile ed immediato da preparare per cene informali (35%). L’80% degli italiani però è d’accordo sul fatto che non sia un cibo da proporre al primo appuntamento, in particolare al Nord-Est (87%) e tra la popolazione più adulta tra i 55 – 64 anni (87%). Ma il 48% valuta l’hamburger come una buona scelta per una cena alternativa, informale ma sofisticata, in particolare al Sud e nelle isole (57%).

In tutta Italia quando si pensa all’hamburger il primo sport che viene in mente è il calcio (19%), seguito dai giocatori di videogame (12%) e successivamente il bowling (11%).

Analizzando poi i gusti alimentari degli italiani quando si parla di hamburger, secondo la ricerca Uber Eats, il Cheeseburger con carne di bovino pregiata e alla griglia con pane morbido al sesamo, insalata , bacon e salse (maionese 33%, ketchup 21% e Salsa BBQ 20%) è il preferito dagli Italiani, accompagnato da una bibita gassata (29%) o birra (46%). Ma nell’indagine è stato chiesto agli italiani di pensare a come dovrebbe essere un hamburger 'innovativo' e che rispecchia i sapori della tradizione culinaria dello stivale e di pensare a quale vino si sposa meglio con questo piatto. Per un hamburger realizzato con farine locali per il pane, carne tipica regionale e formaggi e salumi nostrani il miglior abbinamento è un vino rosso (fermo 31% o frizzante 23%).

È inutile negarlo, l’hamburger, in tutte le sue forme, rimane uno dei protagonisti assoluti della scena gastronomica mondiale. Quando si pensa a questo cibo vince più la simpatia che l’aspetto estetico: il 19% degli italiani lo ha paragonato a un personaggio simpatico come Danny De Vito e il 18% all’attore comico Ben Stiller ma non al sex symbol per eccellenza Brad Pitt (l’hamburger viene paragonato al bell’attore solo in maggioranza nel Nord-Ovest per il 21% degli intervistati)… Forse perché nella sua forma poco slanciata e rotonda racchiude gusto e bontà e mette allegria nei consumatori.