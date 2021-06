Alimento cardine della dieta mediterranea e simbolo del made in Italy a livello mondiale, l’olio d’oliva è un prodotto che, per sua natura, è sostenibile, in quanto racchiude in sé l’amore per il territorio, la passione per l’artigianalità e l’attenzione alla qualità. Ma quanto è diffusa e integrata la sostenibilità nei processi delle aziende del settore? Di questo si discuterà nel webinar "Il paradosso dell'olio d'oliva: prodotto sostenibile, comunicazione acerba", in programma per mercoledì 7 luglio 2021 dalle ore 14.30 alle 15.30. L'evento è stato organizzato da Altis - Graduate School Business & Society dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Durante il webinar verranno presentati e commentati i risultati di una ricerca che considera le pratiche di sostenibilità sociale e ambientale di un campione di aziende del settore olivicolo-oleario. Il lavoro di ricerca e analisi è stato svolto dai professionisti dell'area consulenza dell'alta scuola impresa e società in collaborazione con l'osservatorio europeo per l’agricoltura sostenibile (Opera) dell'università Cattolica.

Interverranno: Stella Gubelli, responsabile area consulenza e docente incaricato di economia aziendale, Altis università Cattolica; Valentina Bramanti, responsabile rendicontazione non finanziaria, area consulenza Altis; Ettore Capri, direttore osservatorio europeo per l’agricoltura sostenibile, dipartimento di scienze e tecnologie alimentari per una filiera agro-alimentare sostenibile, università Cattolica. La partecipazione gratuita previa registrazione a questo link.