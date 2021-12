L'Artigiano della 'Nduja: dai "segreti" di produzione all'export

"Un insaccato fuori dagli schemi". Questa la sintetica ma eloquente descrizione che l'imprenditore Luigi Caccamo fa della 'Nduja, sempre più alla conquista dei palati di tutto il mondo. "Produciamo il 50% di 'Nduja in più rispetto all'anno scorso", sono le parole di Caccamo ai microfoni di EFA News.

Numeri che testimoniano in modo concreto il vero e proprio "boom" del prodotto made in Calabria, sulle tavole di tutto il mondo. "E' prodotto con carne di maiale, peperoncino e sale. Viene prodotto soprattutto a Spilinga, la sua patria, ma anche nel resto della Calabria. La 'Nduja è utilizzata in particolar modo nei primi piatti e nelle bruschette, negli ultimi anni è molto usata sulla pizza. E' versatile e si presta a diversi utilizzi. E' apprezzata in modo particolare da tutti i calabresi ma negli ultimi tempi è ormai conosciuta in tutto il mondo. Noi vendiamo i nostri prodotti in Inghilterra, Germania, Canada, Giappone", spiega Caccamo, amministratore unico dell'azienda L'Artigiano della 'Nduja.

La 'Nduja è la punta di diamante della vostra azienda, quali sono i maggiori canali di distribuzione ed in che percentuali?

“Circa il 50 per cento del nostro fatturato deriva da tre aziende: una che produce pizze, un grande salumificio come private label e un'altra azienda che trasforma e invasetta il prodotto. Quindi ci allontaniamo dalla distribuzione organizzata, ma ci affidiamo a queste industrie”.

Ci può svelare qualche segreto di produzione del prodotto?

“Premesso sempre che i segreti non si svelano, diciamo che il nostro segreto equivale alla nostra innovazione, che poi equivale a mantenere alta la tradizione del prodotto, rispettando sempre tutte le caratteristiche originali che aveva, soprattutto nelle sue percentuali. Stiamo parlando di un'ottima qualità delle materie prime, per quanto riguarda il lardello, il guanciale e la pancetta, e soprattutto un ottimo peperoncino scelto per la sua essiccazione e quindi per la quantità di umidità che possiede. Inoltre è importante la giusta quantità proprio del peperoncino come ingrediente all'interno dell prodotto, sia dolce che piccante. A tutto ciò poi si aggiunge la stagionatura che avviene dopo aver fatto tutti i passaggi precedenti a dovere. Come tempi di produzione passiamo da un 45 a 60 giorni per quanto riguarda il modello piccolino quello da 400 grammi circa. Arriviamo ai 90-120 giorni per quanto riguarda il budello più grande di 2-3 chilogrammi”.

Avete mai pensato alla produzione di nuovi prodotti a base di 'Nduja?

“Inizialmente quando l'azienda ha iniziato a crescere c'era qualche idea di fare altri prodotti a base di 'Nduja, ma presto abbiamo deciso che avremmo lasciato fare agli altri questo lavoro. Il nostro lavoro è continuare a fare la 'Nduja, farla bene e soprattutto far sì che il cliente finale sia soddisfatto del prodotto. Che poi questa è la cosa più difficile e per noi è la nostra innovazione”.

Qual è la quota export dell'azienda?

“Abbiamo una percentuale diretta tra il 15 e il 20 per cento di esportazione all'estero, e indirettamente, tramite le altre aziende, andiamo sul 60-70 percento. Perché che se ne dica la 'Nduja è più consumata all'estero che in Italia. Un esempio è l'Inghilterra, uno dei paesi dove maggiormente si consuma questo prodotto, addirittura più che in Italia. Nel nostro Paese la 'Nduja non si trova dappertutto, specialmente nelle pizzerie o nei ristoranti. E questo accade anche in Calabria, dove il consumo è maggiore soprattutto per via del turismo nei mesi estivi. Una volta si lavorava il maiale in casa, ma ormai i tempi hanno cambiato anche questa consuetudine. Oggi le famiglie preferiscono comprare la classica 'Nduja o magari la Soppressata già pronte, non ritenendo più opportuno fare la lavorazione del maiale. Credo che l'estero sia un buon mercato di crescita per questo prodotto, più che l'Italia, dove non si riesce ancora a promuovere, specialmente nella ristorazione”.

Quanto il Covid ha impattato sul fatturato aziendale? Ci può rivelare qualche dato economico inerente al 2021?

“Il Covid si può dire che non ha impattato tantissimo nell'alimentare, soprattutto per quanto riguarda questo tipo di prodotti. Basti pensare all'anno scorso, quando durante il lockdown la gente rimanendo a casa consumava tantissimo, anche questo prodotto. Noi nel 2020 abbiamo avuto un problema in azienda, e di conseguenza nel 2021 abbiamo avuto un 50 per cento di crescita rispetto all'anno precedente. Quindi non possiamo che essere soddisfatti di quest'anno per come è andata. Lo siamo un pò meno per i continui aumenti delle materie prime, che incideranno sia nei costi sia nelle vendite”.

Quali sono i piani per il 2022?

"Nel 2022 contiamo di rifare l'azienda, questo è il nostro obiettivo principale. E quindi investiamo mentalmente, economicamente e tutto il nostro tempo in quest’operazione". Difatti, lo stabilimento dell’azienda L’artigiano della ‘Nduja, sito sulla strada provinciale di Spilinga, nel 2020 è stato divorato da un devastante incendio, che ha mandato in fumo anni di impegno e sacrifici profusi. “Da un anno ci troviamo a Lamezia perché un probabile corto circuito ha incendiato la vecchia struttura”, spiega Caccamo e continua: “Però l'abbiamo superata bene, il personale è rimasto tutto con noi anche se fa il sacrificio di viaggiare ogni giorno”.