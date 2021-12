Made in Italy: è record per l'agroalimentare sulle tavole estere

E’ record storico per il made in Italy alimentare sulle tavole delle festività di tutto il mondo con l’export di vini, spumanti, grappa e liquori, panettoni, formaggi, salumi ma anche caviale made in Italy che solo per il periodo di Natale raggiunge i 4,4 miliardi di Euro, in aumento dell’11%. E’ quanto emerge da una proiezione Coldiretti su dati Istat del commercio estero relativa al mese di dicembre 2021 e diffusa in occasione della propria assemblea nazionale.

Ad aumentare a doppia cifra è il valore delle esportazioni di tutti i prodotti più tipici del Natale, dallo spumante (+29%) ai panettoni (+25%), ma ad essere richiesti sono anche il caviale made in Italy, che fa segnare una crescita boom sui mercati internazionali con un +146%, e sempre più gettonate sono anche le paste farcite tradizionali del periodo freddo, come i tortellini (+4%). In salita pure la domanda di formaggi italiani che fanno registrare un aumento in valore delle esportazioni del 12%, così come quella di prosciutti, cotechini e salumi (+12%). A guidare la classifica di questo Natale all’estero è però lo spumante italiano, più forte anche delle difficoltà causate dalla pandemia sui mercati internazionali, tanto da trainare l’intero settore dei vini per i quali si segnala complessivamente un aumento del 15% in valore dell’export. Infatti la domanda è cresciuta in valore del 42% in Usa, del 16% in Germania e del 12% persino in Gran Bretagna nonostante i problemi legati alla Brexit.

E le bollicine vanno forte anche in Francia, dove si registra un aumento degli acquisti del 19% che, abbinato all’aumento del 12% delle esportazioni di formaggi, testimonia come il cibo made in Italy abbia sfondato anche nella patria dello Champagne e del camembert. In crescita anche la birra italiana (+10%) nella Germania dell’Oktorberfest, il caviale (+150%) nella Russia del beluga. Un trend che dimostra come l’agroalimentare italiano sia uscito dalla crisi generata dalla pandemia più forte di prima tanto da raggiungere a fine anno il record storico nelle esportazioni a quota 52 miliardi, il massimo di sempre, se il trend sarà mantenuto.