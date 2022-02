Stupire in cucina a Carnevale

Maria Teresa Di Marco, de la Cucina di Calycanthus, ha realizzato una ricetta speciale per Carnevale: bomboloni con la mortadella. “Questa ricetta è un azzardo", afferma l’autrice, "ma assolutamente efficace. Abbiamo reinterpretato il classico bombolone, trasformandolo in un dolce salato grazie alla farcitura con la mortadella. Abbiamo poi mantenuto il connubio mortadella e pistacchio e, invece di essere all’interno, il pistacchio è all’esterno trasformato in un simpatico cappello. E a proposito di travestimenti, quella che dovrebbe essere la granella di zucchero è in realtà parmigiano reggiano”.

Per preparare circa 12 bomboloni servono: 320 g di farina manitoba, 150 ml di latte, 50 ml di acqua, 40 g di burro, 2 tuorli, 1 cucchiaio di parmigiano reggiano 36 mesi, 1,5 cucchiaino di lievito secco per panificazione, 1 cucchiaino di zucchero. Per la farcitura e la decorazione: 400 g di mortadella, 200 g di formaggio spalmabile, 2 cucchiai di panna, pistacchi, parmigiano Reggiano grattugiato.

Di Marco suggerisce: "setacciare la farina e conservarla da parte. Scaldare l'acqua fino a 37° C circa e scioglierci dentro il lievito con lo zucchero, mescolare con cura. Scaldare anche il latte e scioglierci dentro il burro. Nella planetaria versare il lievito con l'acqua, azionare il gancio a foglia a velocità 1 e far andare per circa un minuto, unire quindi il latte con il burro e amalgamare perfettamente. Incorporare quindi le uova, il parmigiano e la farina e lavorare con il gancio a velocità 1 per 10 minuti. Quindi formare una palla e conservare l'impasto in una terrina leggermente oliata. Coprire e conservare al caldo finché non avrà raddoppiato di volume".

"Riprendere l'impasto lavorandolo con delicatezza, stenderlo sul piano leggermente infarinato a uno spessore di circa 1 cm, ritagliare dei dischi con un coppapasta di 8 cm di diametro. Sistemare i dischi di impasto su una teglia rivestita di carta da forno e lasciare lievitare coperto al riparo da correnti d'aria per un'ora circa", continua.

Infine, per preparare la farcitura: "nel mixer o nel frullatore raccogliere la mortadella tagliata grossolanamente, il formaggio e la panna e lavorare fino ad ottenere un impasto cremoso ma consistente (a seconda della consistenza del formaggio sarà necessario aggiustare leggermente la quantità di panna). Ritagliare la carta da forno sotto ogni disco di impasto in modo da poterli sollevare senza manipolarli. Friggere uno o due bomboloni per volta in abbondante olio di semi a 170°C per circa 30/40 secondi per lato. Scolare su carta assorbente. Con il manico di un cucchiaino praticare un forellino in ogni bombolone, farcire con la mousse di mortadella, completare con il pistacchio e una spolverata di parmigiano Reggiano grattugiato".

A promuovere l'originale ricetta è stato l' Ivsi, l'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani da anni impegnato nella valorizzazione della salumeria italiana d'eccellenza.