Oggi 28 marzo il Beer&Food Attraction a Rimini Fiera ha ospitato l'11ª International Horeca Meeting della Federazione Italgrob. Presentato il primo rapporto Italgrob Censis che fa il punto sul valore economico e sociale della distribuzione Horeca nel post Covid.

Il nuovo inizio del fuoricasa Italiano parte da Rimini e in particolare dal congresso dell’Horeca, evento esclusivo della Federazione Italgrob, tenutosi oggi 28 marzo 2022 presso il Beer&Food Attraction. In questa cornice è stato anche presentato il primo rapporto Italgrob Censis che fa il punto sul valore economico e sociale della distribuzione Horeca nel post Covid, uno studio inedito e approfondito del mercato del fuoricasa che analizza i nuovi bisogni dei consumatori e individua i driver di sviluppo di un settore strategico.

Al congresso, insieme al presidente di Italgrob Antonio Portaccio e all’amministratore delegato di Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni, sono intervenuti i massimi dirigenti delle associazioni di categoria, produttori Food & Beverage e pubblici esercizi. Tra questi Micaela Pallini, presidente di Federvini e Giangiacomo Pierini, presidente Assobibe.

Come la pandemia ha modificato il rapporto degli italiani con il fuori casa? Ecco la domanda al centro del rapporto Italgrob-Censis sul valore economico e sociale della distribuzione Horeca che, a partire da opinioni, comportamenti e aspettative degli italiani, fissa una verità elementare: nonostante divieti, chiusure e restrizioni del biennio pandemico, il fuori casa è e sarà un componente costitutivo dello stile di vita italiano. Nel racconto della grande nostalgia per la convivialità fuori casa provata in questi due anni, delle inedite opportunità aperte dal digitale per consumatori e imprese del settore, della centralità del fuori casa per il benessere soggettivo, la qualità della vita collettiva e lo sviluppo locale, il rapporto accende una luce sul valore economico e sociale della distribuzione Horeca, cerniera indispensabile tra le industrie produttrici e la miriade di luoghi della convivialità apprezzatissimi dai cittadini.

Negli ultimi due anni il 68,2% degli italiani (e il 78,1% dei giovani) ha avuto nostalgia dei momenti di convivialità trascorsi di solito nei locali pubblici. Il 71,1% della popolazione ha affermato che tornerà con uguale o maggiore frequenza a fare colazione fuori casa nei bar o nelle pasticcerie, il 68,9% tornerà a mangiare al ristorante o in trattoria, il 65,9% tornerà a consumare aperitivi e apericene in wine bar, enoteche o brasserie. Il 21,7% (il 40,9% dei giovani) è intenzionato a frequentare di più i luoghi della convivialità. Già oggi all’88,4% capita di pranzare o cenare negli esercizi pubblici e al 64,5% di incontrarsi con amici e colleghi per un aperitivo.

3.800 imprese, più di 60.000 addetti e un fatturato pari a 17 miliardi di euro prima della pandemia: sono questi i numeri del settore della distribuzione Horeca. Una piattaforma che connette le industrie del food & beverage con gli oltre 300.000 esercizi pubblici presenti sul territorio, rendendo possibile ogni giorno la convivialità fuori casa, che migliora la qualità della vita delle persone e dà slancio economico e sociale ai territori.

Sempre secondo il rapporto, l’89,1% degli italiani considera i luoghi del fuori casa una importante fonte di lavoro e di reddito, e uno stimolo per l’attività delle imprese locali. Per l’88,3% la presenza di una rete di bar, caffè, pasticcerie, enoteche e ristoranti è importante per assicurare la buona qualità della vita, rendendo i territori vitali e aperti alla relazionalità. Il 68,8% è convinto che la presenza degli esercizi pubblici renda i luoghi anche più sicuri e frequentabili. Il 67,3% (il 74,8% dei giovani) ritiene che proprio la presenza dei locali consenta di organizzare al meglio la movida, evitandone le degenerazioni. Invece l’assenza degli esercizi pubblici condanna i territori al declino economico e al degrado sociale.

"Occorrono interventi a sostegno dei consumi fuori casa, riduzione del cuneo fiscale e cancellazione delle nuove tasse previste tra pochi mesi. Ma anche la riduzione dell’Iva sugli alimenti per sostenere i consumi in questa fase inflattiva", ha dichiarato Pierini ai microfoni di EFA News. "Il settore sconta ancora l’annus horribilis dei lockdown e delle restrizioni più severe, che si era chiuso con un -40% rispetto al 2019. Secondo le nostre rilevazioni, nel canale Horeca il comparto ha recuperato solo una parte nel 2021 rispetto al periodo pre-pandemico: per alcuni prodotti il 2021 ha segnato ancora un -24% rispetto al 2019", ha continuato. “Se potevamo riporre le speranze di rialzare la testa quest’anno, il caro bollette e l’impennata del costo delle materie prime allontanano ulteriormente l’orizzonte di una ripresa", ha aggiunto. "In questo contesto, rilanciare i consumi fuori casa è vitale per i nostri settori, anche attraverso la riduzione del cuneo fiscale e la cancellazione delle nuove tasse previste tra pochi mesi”. Fondamentale, per Assobibe, un piano strutturato di interventi a sostegno delle aziende, che escono da due anni pandemici estremamente duri.

Sulla stessa linea anche il pensiero di Portaccio, al quale abbiamo chiesto che ruolo gioca la collaborazione tra gli attori della filiera. "Bisogna prendere consapevolezza che tutti insieme ci si deve organizzare per fare fronte comune in quelle che sono le istanze verso le istituzioni, ma anche verso i punti vendita. Singolarmente si rischia di essere inefficaci, inefficienti e come spesso accade, rimanendo da soli si rimane isolati", ha concluso.