Retail, cresceranno le operazioni di fusione e acquisizione

A seguito della pandemia di Covid-19, si prevede che i maggiori player del retail attingano agli altissimi livelli di liquidità accumulata per chiudere nuove operazioni di Merger&Acquisition nel 2023, approfittando di multipli di settore ai minimi dell’ultimo decennio. Con il rallentamento delle attività tradizionali, i retailer dovranno spingersi al di là dei classici modelli di vendita, passando a soluzioni “beyond-trading”. Questo si crede possa diventare il driver principale dell’M&A nel settore retail per i prossimi anni, arrivando a rappresentare fino al 40% del valore e più della metà dei profitti dell’industria.

Sono questi alcuni spunti emersi dal quinto Report annuale di Bain & Company sulle fusioni e acquisizioni, nella sezione dedicata al settore del retail.

“Per molti versi, la rapida evoluzione del settore del retail risulta confusa. I retailer tradizionali sembrano investire in modo sempre più aggressivo sul digitale, mentre i nuovi player digitali fanno a gara per apprendere le capacità più tradizionali, sviluppate nel tempo dai leader storici del settore. Tutto ciò avviene in un contesto di mercato caratterizzato dall’incertezza e in un momento in cui i profit pool del settore sembrano essere sull'orlo di cambiamenti drastici, dovuti alla crescente importanza delle attività non-trading”, spiega Luigi Do, Partner di Bain & Company.

Man mano che i retailer si concentrano su nuove fonti di ricavi, l’M&A sembra giocare un ruolo sempre più importante. Questi player, infatti, riscopriranno le “operazioni di scala” per costruire posizioni di leadership a livello locale e internazionale e generare quindi sinergie di costo che possano aiutarli ad investire in nuove adiacenze per la loro crescita futura. Nel frattempo, questi stessi retailer cercano direttamente nuovi target di M&A che li aiutino ad acquisire competenze al di là delle loro attività tradizionali, e questo delicato equilibrio viene perseguito in un contesto macroeconomico incerto.

Nel 2022 il valore complessivo delle operazioni calcolato da Bain è stato di 84 miliardi di dollari (contro i 136 miliardi del 2021).

“L’industria del retail risulta pronta per una ripresa delle attività di M&A, dopo il rallentamento delle operazioni registrato negli ultimi anni. I retailer vincenti sembrano avere due cose in comune: da una parte chiudono frequenti operazioni di M&A e, dall’altra, approfittano dei momenti di rallentamento economico per fare le mosse di M&A più azzardate”, aggiunge Alessandro Martire, Senior Manager di Bain & Company.

La corsa dei retailer tradizionali verso nuovi modelli di business potrebbe rappresentare il driver principale dietro le operazioni di M&A nei prossimi anni e questo importante passaggio a modelli beyond-trading può manifestarsi in quattro varianti: