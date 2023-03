La carne "coltivata" vicina alla commercializzazione negli Usa

Si avvicina a grandi passi il momento in cui la carne "coltivata" verrà commercializzata negli Stati Uniti. La conferma arriva dal fatto che la Fda, la Food and drug administration ha dato un secondo via libera a un produttore di carne coltivata: si trata di Good Meat, filiale di Eat Just, che ha ricevuto l'approvazione preliminare dalla Fda, avvicinando il prodotto coltivato in laboratorio alla commercializzazione. In precedenza, precisamente nel novembre 2022, il primo a ottenere l'approvazione preliminare è stato il rivale Upside Foods. Adesso, sia Upside che Good Meat devono ora ottenere l'approvazione dell'Usda Food safety and inspection service, il servizio che fa parte del Dipartimento dell'Agricoltura americano prima che il pollo coltivato sia disponibile per i consumatori.

"Al momento non abbiamo dubbi sulle conclusioni a cui è giunto Good Meat secondo cui gli alimenti composti da, o contenenti materiale cellulare di pollo coltivato risultante dal processo di produzione, siano sicuri come gli alimenti comparabili prodotti con altri metodi", ha scritto la Fda in una lettera del 20 marzo.

La carne coltivata è un prodotto derivato da colture di cellule animali progettato per imitare il gusto, la consistenza e l'aspetto dei prodotti animali reali. Prima dell'annuncio della Fda, Singapore era l'unico Paese ad avere concesso l'approvazione normativa per i prodotti a base di carne coltivata: uno dei beneficiari dell'ok delle autorità di Singapore è statl proprio Eat Just.

"Da quando Singapore ha approvato la vendita dei prodotti Good Meat, sapevamo che questo momento era vicino: sono molto orgoglioso di portare questo nuovo modo di fare carne nel mio Paese", sottolinea Josh Tetrick, cofondatore e ceo di Good Meat e Eat Just.

"Mentre sosterrò sempre gli sforzi degli agricoltori familiari per nutrire il mondo, aziende lungimiranti come Good Meat stanno affrontando la sicurezza alimentare, la nutrizione e la gestione dell'ambiente in modi nuovi ed entusiasmanti", aggiunge Dan Glickman che fa parte del comitato consultivo di Good Meat ed è l'ex segretario dell'Usda, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.

L'approvazione è arrivata meno di una settimana dopo che Eat Just ha annunciato una riduzione del 18% della forza lavoro nella sua divisione vegetale Just Egg: il taglio, secondo quanto ha spiegato Tetrick, interesserà oltre 40 dipendenti, perlopiù negli Stati Uniti, in tutto il settore Just Egg dell'azienda.

"Dato il contesto economico, dobbiamo concentrarci ancora di più sulla costruzione di un'azienda ad alto impatto a lungo termine, in cui le vendite di Just Egg possano finanziare il nostro lavoro in futuro", sottolinea Andrew Noyes, responsabile della comunicazione globale e degli affari pubblici di Eat Just-. Questa difficile decisione, insieme alle misure di riduzione dei costi nelle nostre operazioni a monte e a valle, è necessaria per far sì che ciò accada".