Carne coltivata, gli Stati Uniti hanno detto sì

Chi è contrario alla carne sintetica rimarrà deluso: gli Stati Uniti hanno detto sì. Dopo una tappa di avvicinamento durata anni due specialisti della carne coltivata statunitense come Upside Foods e Good Meat hanno ricevuto l'approvazione finale dall'Usda, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per la vendita dei loro prodotti a base di carne cellulare nel Paese.

A questo punto, in seguito all'approvazione, gli Stati Uniti diventeranno la seconda nazionae, dopo Singapore, a consentire la vendita di carne a base di cellule. Upside Foods e Good Meat producono entrambe prodotti a base di pollo coltivato: adesso, ottenuto l'ok dall'authority, puntano a servire i loro prodotti ai ristoranti di fascia alta prima di espandere la produzione ai canali della vendita al dettaglio e della drogheria. Il pollo di Upside Foods sarà inizialmente disponibile al Bar Cenn di San Francisco, mentre Good Meat venderà i suoi primi prodotti al José Andrés Group.

Non è ancora stata confermata una tempistica per la produzione in scala e la commercializazione dei prodotti, anche se alcuni hanno riferito che il pollo a base di cellule potrebbe essere disponibile nei ristoranti nel giro di poche settimane. E non è tutto, perché ottenuto il via libera dalle autorità, secondo indiscfrezioni Upside potrebbe annunciare presto l'ubicazione di un nuovo stabilimento di produzione negli Stati Uniti, 10-20 volte più grande di quello esistente a Emeryville, in California.

Entrambe le aziende sono diventate le prime negli Stati Uniti a completare la valutazione di sicurezza in più fasi della Fda prima dell'immissione sul mercato (vedi EFA News): questo significa che i loro impianti di produzione soddisfano gli standard normativi e i loro prodotti possono ora essere venduti negli Usa. All'inizio di questo mese, l'Usda ha rilasciato l'approvazione per l'etichettatura a entrambe le aziende, mentre la Fda, la Food and drug administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha rilasciato le sue approvazioni a Upside nel novembre 2022 (vedi EFA News) e a Good Meat nel marzo 2023 (vedi EFA News).