Giornata della Ristorazione: l'Italia celebra il suo fiore all'occhiello

Punta di diamante del Made in Italy, la ristorazione cerca il suo riscatto dopo gli anni bui della pandemia, trovando una grande occasione nella Giornata della Ristorazione per la Cultura della Ospitalità Italiana. L'evento celebrato oggi per la volta e promosso da Fipe-Confcommercio, è stato presentato presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’iniziativa, che ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica, ha suscitato l’interesse e il coinvolgimento, attraverso parallele iniziative diffuse in tutto il Paese, di oltre 5.000 attività di pubblico esercizio, tra ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie. 500 sono stati i ristoranti italiani all’estero che hanno dato la loro adesione alla manifestazione.

Alla presentazione ufficiale della Giornata hanno partecipato tre ministri del governo italiano, due dei quali con un contributo virtuale. “È una ricorrenza importante per un comparto che ha sofferto più di tutti durante il Covid e che adesso si sta riprendendo con grande slancio”, ha commentato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in un videomessaggio. “Il merito della ripartenza è anche di tutte le iniziative come questa di oggi promossa da Fipe-Confcommercio. A questa categoria auguro il meglio, perché i ristoranti e i ristoratori sono gli ambasciatori del Made in Italy nel mondo. A loro va il mio ringraziamento per il grande lavoro che svolgono”.

In collegamento da Londra, dove si è recato al seguito della premier Giorgia Meloni, è intervenuto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida: "In passato abbiamo svenduto i nostri asset industriali" ma oggi, ha osservato il ministro, la ristorazione e l'agroalimentare rappresentano ancora "l'elemento di qualità" che rende grande il nome dell'Italia nel mondo. Lollobrigida ha fatto riferimento alla sua recente partecipazione a Seafood Expo Global a Barcellona (leggi notizia EFA News) dove "abbinati al pesce di altre nazioni, c'erano i nostri oli e vini", ha detto, ricordando la "campagna per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'umanità dell'Unesco", previsto entro il 2025.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha sottolineato che l'agroalimentare è, dopo la moda, il secondo settore trainante per il Made in Italy in tutto il mondo, un "marchio di qualità" percepito "non solo come prodotto" ma come una "cultura di produzione". Non solo: "Oggi l’alimentazione e la ristorazione è il principale elemento di conoscenza dell’Italia nel mondo", al punto che, ha osservato Urso, un motivo sempre più ricorrente che incoraggia il ritorno dei turisti stranieri in Italia è proprio la "ristorazione".

Come sottolineato dal presidente di Fipe-Confcommercio Lino Enrico Stoppani, la Giornata della Ristorazione non assume soltanto un valore economico ma ha l'obiettivo di veicolare "buone azioni" e "valori", primo tra tutti quello dell'"ospitalità". Elemento simbolo di questa prima Giornata è infatti il pane, quale fattore "convivialità e condivisione". A sottolineare il risvolto sociale dell'evento, Fipe farà a favore di Caritas Italiana una donazione per le mense utilizzate da chi è in condizione di fragilità.

Alla presentazione della Giornata della Ristorazione sono intervenuti, tra gli altri Silvia Sinibaldi, vicedirettore di Caritas Italia, Cristian Biasoni, amministratore delegato Chef Express e presidente Aigrim; Anna Roscio, Executive Director, Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo; Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano; Heinz Beck, chef stellato; Michel Beneventi, amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino.