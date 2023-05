Carne avicola, il Canada inventa il primo Centro d'innovazione

Il Canada si schiera apertamente dalla parte della carne, soprattutto di quella avicola. Lo fa aprendo, nella regione dell'Ontario, il Centro per l'innovazione e la tecnologia della carne, hub progettato per "far progredire la tecnologia di lavorazione e la formazione dei lavoratori".

Nelle intenzioni dei suoi creatori, il nuovo centro canadese per la lavorazione della carne, o Cmit, Centre for meat innovation and technology, farà progredire e rafforzare le nuove tecnologie e le competenze dei dipendenti del settore. "Questo centro -spiega il direttore del Cmit Luis Garcia- aiuterà sia i trasformatori che i produttori di carne e pollame. Abbiamo fatto delle ricerche e sia i trasformatori che gli allevatori ci hanno detto che c'è un notevole spazio di crescita per loro se si potessero affrontare alcuni degli ostacoli principali che li frenano".

Per facilitare l'innovazione nella lavorazione, il Cmit collaborerà con l'Università di Guelph, in Ontario, per consentire ai trasformatori di testare l'idoneità di nuove tecnologie per le loro strutture. L'università ha anche annunciato di recente una collaborazione con il governo della regione, e con i quattro consigli dell'industria avicola della provincia, per costruire un centro di ricerca sul pollame nella Township di Elora, nella contea di Wellington, ancora in Ontario: la ricerca agroalimentare condotta in questa struttura "sosterrà il benessere degli animali, la riproduzione e la nutrizione, nonché la qualità e la sicurezza della carne". Inoltre, per combattere la carenza di manodopera, il Cmit offrirà anche mini-corsi di accreditamento, come quello per la produzione di salsicce, "per aiutare le aziende di trasformazione a formare e mantenere lavoratori qualificati".

Il centro è sostenuto e fondato da Meat and poultry Ontario, un consorzio di aziende indipendenti del settore della carne e del pollame. Il Cmit prevede di essere in grado di autosostenersi entro cinque anni attraverso una combinazione di tariffe per i servizi e una campagna di lancio di un milione di dollari per coprire i costi operativi iniziali.

"Il Centro per l'innovazione e la tecnologia della carne è un esempio di come i nostri gruppi di difesa dell'agroalimentare stiano evidenziando le preziose opportunità di carriera disponibili nel settore agroalimentare della regione", sottolinea Lisa Thompson, ministro dell'Agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali.