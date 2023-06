"Buongiorno con Nutripiatto" premiato come "Excellence in Life Science"

Oltre 250.000 bambini raggiunti grazie agli eventi sul territorio, alle richieste spontanee del kit da parte delle famiglie e alle iniziative realizzate insieme a nutrizionisti, pediatri e scuole: questo il successo ad oggi di Nutripiatto, un piatto “intelligente”, sagomato con i vari gruppi alimentari per favorire buone abitudini in termini di qualità e quantità degli alimenti in un pasto equilibrato.

Realizzato nel 2018 con la consulenza del Campus Bio-Medico di Roma e supportato anche dal contributo dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), il progetto Nutripiatto è un ampio programma di educazione alimentare, composto da diverse guide e moltissime ricette pensate per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei bambini nelle diverse fasce di età della crescita, dai 4 fino ai 12 anni, e nei diversi momenti della giornata.

Tra le Guide “Buongiorno con Nutripiatto” è un kit composto da una guida e da una tovaglietta per la prima colazione che mostra le componenti alimentari fondamentali per preparare e consumare una colazione bilanciata. “Buongiorno con Nutripiatto” aiuta a capire cosa si intende per colazione bilanciata e, mettendo a disposizione diverse ricette da preparare insieme ai propri bambini, offre spunti e informazioni utili riguardo a uno dei pasti più importanti della giornata. La colazione è infatti un pasto fondamentale per tutti ma soprattutto per i bambini che non dovrebbero mai saltarla ed è anche un momento che andrebbe condiviso con la famiglia in maniera piacevole e con la dovuta calma. Ed è proprio “Buongiorno con Nutripiatto” ad avere ottenuto il riconoscimento scientifico di Excellence in Life Science per la categoria “Best Marketing Education Program of the Year”.

Ogni anno The Life Science Excellence Awards premia le aziende e i manager che hanno contribuito all’eccellenza e all’innovazione nel settore Life Science grazie ad una giuria tecnico-istituzionale il cui processo di valutazione è supervisionato dal direttore responsabile di Popular Science Italia, Francesco Maria Avitto. In questo ambito Buongiorno con Nutripiatto si è distinto in termini di innovazione ed eccellenza, ed è stato riconosciuto come miglior programma di educazione dell’anno.

“Un premio importante che segue l’onda del riconoscimento di quest’anno da parte della rivista scientifica Plos One – commenta Manuela Kron, Corporate Affairs Director di Nestlé – è importante che strumenti come Nutripiatto siano riconosciuti e validati per continuare a promuovere e ampliare buone pratiche nel campo della nutrizione varia e bilanciata. Una nutrizione adeguata e un corretto stile di vita sono importanti terreni su cui provare a costruire un futuro migliore per noi e per le nuove generazioni: un assunto di cui in Nestlé siamo fermamente convinti e che cerchiamo di tradurre nei nostri progetti di educazione alimentare rivolti ai più piccoli ma anche agli adulti”.

Nutripiatto, infatti, si inserisce all’interno di un progetto più ampio, il Nestlé for Healthier Kids, nato nel 2018 con l’obiettivo di aiutare 50 milioni di bambini a vivere in modo più sano entro il 2030. L’iniziativa aiuta e supporta genitori ed educatori a crescere bimbi sani attraverso l'innovazione costante dei prodotti e progetti di educazione nutrizionale, come appunto Nutripiatto. Nel sito www.nutripiatto.nestle.it è possibile richiedere il kit, scaricare le guide con le ricette e accedere a consigli utili sul corretto stile di vita, dall’alimentazione all’attività fisica.