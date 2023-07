Cibo sintetico: Paesi Bassi verso l'approvazione

Mosa Meat e Meatable, industrie pioniere nella produzione di cibo sintetico in Olanda, hanno accolto con favore l'accordo ottenuto dal governo per il via libera a "degustazioni" a scopo sperimentale che dovrebbero precedere l'approvazione di cibi coltivati in laboratorio. In questo modo Paesi Bassi diventerebbero la prima nazione europea a sdoganare questo tipo di novità. In precedenza, il governo olandese ha impegnato 60 milioni di euro per costruire un robusto ecosistema di agricoltura cellulare, che, in tal modo, renderebbe i Paesi Bassi un hub globale per la tecnologia emergente.

Cellular Agriculture Netherlands, l'organizzazione istituita per attuare il piano del Fondo nazionale per la crescita, sarà responsabile dell'attuazione del codice di condotta, inclusa l'assunzione di un gruppo di esperti per valutare le richieste delle aziende di condurre degustazioni di carne e pesce coltivati in laboratorio.

Tale codice di condotta è stato istituito nel 2022, a seguito di un intervento della Camera dei rappresentanti olandese. Una mozione sponsorizzata dai parlamentari Tjeerd de Groot (D66) e Peter Valstar (Vvd) ha invitato il governo ad avviare consultazioni con i produttori olandesi di agricoltura cellulare per consentire degustazioni pre-approvazione in condizioni controllate e sicure. La mozione è stata sostenuta da 14 dei 17 partiti politici votanti.

Krijn de Nood, Ceo di Meatable, ha commentato: "Questa è un'ottima notizia per i Paesi Bassi. Sappiamo che la carne coltivata può dare un contributo significativo alla riduzione del cambiamento climatico. Rendendo possibile assaggiare la carne coltivata, i Paesi Bassi continuano ad aprire la strada in Europa e oltre. Per Meatable, ciò significa che possiamo offrire ai consumatori l'opportunità di assaggiare e sperimentare i nostri prodotti e utilizzare il loro feedback per migliorare ulteriormente i nostri prodotti. Il nostro obiettivo è rendere disponibile carne coltivata, gustosa e indistinguibile dalla carne tradizionale, per tutti, senza danneggiare le persone, gli animali o il nostro pianeta.

Da parte sua, Maarten Bosch, Ceo di Mosa Meat, ha ringraziato "tutti i 127 membri della Tweede Kamer che hanno votato a favore per aver trovato un modo per rendere possibile tutto questo, e il ministro della Salute Ernst Kuipers, il ministro dell'Agricoltura Piet Adema e i loro team per la loro professionalità e collaborazione. Mosa Meat utilizzerà queste degustazioni controllate per raccogliere feedback inestimabili sui nostri prodotti e per educare le principali parti interessate sul ruolo che l'agricoltura cellulare può svolgere nell'aiutare l'Europa a raggiungere i suoi obiettivi di sovranità alimentare e sostenibilità".