Valencia si prepara a celebrare la paella

Il 20 settembre è diventata una data importante nel calendario gastronomico internazionale. Si celebra, infatti, il World paella day, la Giornata mondiale della paella, il piatto più significativo della cucina valenciana. Quest'anno, per la quarta edizione consecutiva, verrà scelta la miglior paella internazionale nella World Paella Day cup. A rappresentare l’Italia in finale ci sarà lo chef Luca Zanette che sogna di conquistare la giuria con la sua paella, portando nel piatto le sue origini e i prodotti locali.

Il World Paella Day è un'iniziativa collettiva promossa dall’Ayuntamiento de Valencia, attraverso Visit València, insieme al Patronato de Turismo de la Diputación de València, Turisme Comunitat Valenciana e Turespaña con la collaborazione della D.O. Arroz de València, della Federación de Hostelería de Valencia, di Wikipaella e del Concurso de Paella Valenciana de Sueca.

Quest'anno l'evento (e la competizione) tornano nuovamente nella Plaza del Ayuntamiento di Valencia, dopo che nelle precedenti edizioni, a causa della situazione pandemica, si era svolta al Mestalla (lo stadio di calcio di Valencia) e a La Marina, il porticciolo turistico della città spagnola. Nella celebre piazza, oltre a trasmettere in diretta il campionato internazionale World Paella Day Cup, sarà allestito un ampio spazio con i principali brand della gastronomia valenciana, come El Paeller, Original Paella, Bodegas Nodus, Dacsa, Carmencita, Xufatopia, Bierwinkel e DO Vinos de València.

L'obiettivo del World Paella Day è quello di dare visibilità al piatto valenciano più internazionale dando anche il riconoscimento che la gastronomia della città merita, parlando al mondo della sua origine e della sua ricetta, del prodotto valenciano e della sua influenza sulla gastronomia. Per un giorno, Valencia condivide la paella con il mondo e i valenciani "accettano" anche le varianti che non seguono la ricetta tradizionale.

Per sostenere la filosofia della Giornata Mondiale della Paella, che cerca di generare un senso di comunità e ospitalità senza voler entrare in un dibattito sugli ingredienti, le istituzioni invitano le persone a esercitarsi in modo: per questo, la campagna del World Paella Day 2023 si ispira al teatro, e più precisamente alla drammaturgia che circonda ogni "dibattito" sulla paella.

Attraverso alcune "scenette teatrali", per esempio, si vede come un valenciano prova ad accettare una paella "non da manuale", esaltando con un sorriso forzato "una paella con vongole, chorizo e piselli". In un'altra versione, è uno chef inglese a fornire consigli di cucina, nel più puro stile valenciano, per assicurarsi che il riso sia cotto alla perfezione. Sempre in chiave umoristica, e con l'obiettivo di invitare e incoraggiare il pubblico a fare pratica e prepararsi per il 20 settembre, vengono promossi diversi audiocorsi con tecniche di interpretazione.

Tra le attività che si svolgeranno il 20 settembre nella Plaza del Ayuntamiento, spicca la World Paella Day Cup 2023, in cui 12 chef internazionali, tra cui l’italiano Zanette, si sfideranno per sollevare la coppa della migliore paella del mondo, creata dall'artista fallero José Luis Platero. La competizione, che inizierà alle 10, consiste in due fasi: una semifinale, in cui gli chef si sfideranno a coppie, e una finale, a cui parteciperanno i 6 finalisti. Il sorteggio delle coppie avrà luogo il 19 settembre alle ore 11 al Mestalla: i finalisti della World Paella Day Cup 2023 oltre all’Italia rappresentano Germania, Francia, Polonia, Romania, Stati Uniti, Messico, Colombia, Ecuador, Marocco, India e Giappone. La Spagna, ancora una volta, manterrà il ruolo di paese ospitante.

A festggiare la Giornata Mondiale della Paella, però, è un po' tutto il mondo. Sono molti gli eventi che si svolgeranno nell'occasione, non solo a Valencia ma anche in altre città come Pechino, Mumbai, Stoccolma, Abu Dhabi e Roma: tutte hanno programmato eventi per il pubblico e per i professionisti del settore turistico.