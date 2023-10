Anuga: D'Amico presenta il passaporto digitale

D’Amico torna ad Anuga per l’edizione 2023, in programma dal 7 all’11 ottobre a Colonia. Anche quest’anno parteciperà nello spazio espositivo “Tradizione Italiana” (leggi notizia EFA News) tra le aziende consorziate che promuovono l’eccellenza alimentare italiana nel mondo, e accoglierà nel suo stand (Hall 7.1 – Stand D013) operatori e buyer del settore.

Con oltre 7.800 espositori, l’edizione di quest’anno si prospetta un grande successo, con un ritorno ai livelli prepandemia. Un’occasione di contatto e confronto con ospiti e potenziali clienti per D’Amico, per illustrare i prodotti e le attività realizzate negli ultimi anni, ma anche per presentare le novità più recenti come le Lenticchie Nere e la nuova Collezione 2023 in Limited Edition dei “Vasi D’Autore”. Una varietà di lenticchie dal gusto delicato ricche di proteine e fibre, le Lenticchie Nere dell'azienda sono realizzate con solo acqua e sale senza aggiunta di conservanti. Povere di grassi e senza glutine, adatte perciò ai celiaci e a chi segue un’alimentazione vegetariana e vegana, sono da gustare tal quali o per diverse preparazioni, come zuppe, insalate o contorni.

La Limited Edition dei “Vasi D’Autore”, per la sua ottava edizione, quest’anno è stata affidata a Pietro Lista, che con la sua arte ha decorato le capsule dei vasi ispirandosi a “le nature morte” di Giorgio Morandi, intitolando l’iconografia “Morandiane”. Le decorazioni dei vasi rappresentano un tributo all’arte e alla cultura nostrane, rendendoli degli oggetti di design per arredare casa in modo originale, contribuendo anche al tema sostenibilità mediante il loro riutilizzo. Una volta gustato il prodotto, i vasi sono ideali per conservare spezie, pasta, caffè, zucchero o qualsivoglia oggetto di piccole dimensioni, in perfetta ottica sostenibile.

Altra novità in casa D’Amico è il Passaporto Digitale, introdotto grazie alla tecnologia blockchain riportata in etichetta. Da oggi basterà scannerizzare il QR-code per accedere in tempo reale a informazioni su produzione e supply-chain dei prodotti, a completa garanzia di trasparenza, interconnessione, validità legale e sicurezza.

“È sempre un piacere tornare ad Anuga, che rappresenta un palcoscenico internazionale di confronto tra professionisti del settore. La manifestazione è anche l’occasione per condividere l’impegno e la dedizione che ogni anno mettiamo nel nostro lavoro, portando novità interessanti e in linea con i trend. Oltre alla nuova collezione dei Vasi D’Autore, un’iniziativa unica che orgogliosamente portiamo avanti da otto edizioni, presentiamo la nuova varietà di lenticchie nere, poco conosciute ma dal gusto e dai valori nutrizionali apprezzabilissimi. Ci teniamo, inoltre, a presentare la novità del Passaporto Digitale, una straordinaria innovazione che ci permette di comunicare direttamente con il consumatore fornendo informazioni sul controllo della filiera, secondo i valori di trasparenza e affidabilità che da tre generazioni accompagnano il lavoro del Gruppo D’Amico”, dichiara Maria D’Amico, Marketing & Sustainability Manager del Gruppo.