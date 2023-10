Sostenibilità. Pizzagalli (Ivsi): "Un buon prodotto non basta, bisogna far vedere come si lavora"

Come si stanno muovendo le aziende in tema di sostenibilità? Sul tema è intervenuto Francesco Pizzagalli, presidente Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi), durante il l'11° edizione del Salone Csr, conclusosi oggi all’Università Bocconi di Milano. "C'è stato, nel corso degli anni, un cambiamento di cultura nell'approccio al tema della sostenibilità, inizialmente visto come un'aggiunta di costi alla vita dell'azienda, poi gradualmente si è capito che in realtà è un investimento per garantire il futuro della stessa”, ha dichiarato Pizzagalli, intervenuto in una sessione dedicata a "Consumo responsabile, un impegno condiviso".

"Non sarà più sufficiente affrontare i mercati pensando che il prodotto sia buono, punto e basta. Occorrerà dire chi si è, come si lavora, perché si lavora in un certo modo. Tutto questo - ha proseguito il presidente di Ivsi - ha in qualche modo alimentato tutto l’impegno dell’istituto" manifestatosi "su due grandi canali: quello della formazione culturale" e, allo stesso tempo, "nell'offerta di strumenti alle imprese per affrontare il cambiamento. Le abbiamo aiutate a imparare a misurarsi sui temi dell’energia, a capire cosa fanno del capitale umano, a capire come devono valorizzare il rapporto con il territorio e, gradualmente, questa cassetta degli attrezzi l’abbiamo arricchita".

"L’ultima fase che abbiamo in atto riguarda un sistema di filiera che deve essere sostenibile", nella misura in cui, secondo un "dato impressionante" del 2020, citato da Pizzagalli, il sistema agroalimentare butta via circa 12 miliardi di valore di prodotto, "quindi l’economia circolare diventa l’altro grande tema con cui le aziende si devono confrontare guardando al futuro", ha concluso il presidente di Ivsi.