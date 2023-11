Consumo moderato: Unione italiana vini aderisce alla Giornata Mondiale

Unione italiana vini, socio fondatore di Wine in Moderation, aderisce e sostiene la prima giornata internazionale dedicata al consumo moderato e responsabile di vino. In programma domani, 8 novembre, il Wine in Moderation Day punta a sensibilizzare e coinvolgere gli stessi consumatori nella promozione di una cultura del “bere con moderazione”, attraverso la diffusione del claim "The greatest wine? The one that you will remember" (Il miglior vino? Quello che ricorderai).

“È bene ricordare come il vino in Italia sia già sinonimo di moderazione – ha detto il presidente di Unione italiana vini Lamberto Frescobaldi –. Come ha evidenziato l’Osservatorio Uiv lo scorso giugno, nel nostro Paese negli ultimi 15 anni si è registrata una diminuzione del 22% dei consumi quotidiani: un cambiamento delle abitudini al consumo che, a fronte di un aumento del 35% del numero di consumatori saltuari di vino, testimonia un approccio sempre più culturale al prodotto. Sosteniamo quindi con convinzione Wine in Moderation e il suo presidente, Sandro Sartor (vicepresidente Uiv) nel promuovere questa occasione non solo di promozione, ma anche di riflessione, consapevolezza e coinvolgimento del consumatore nel difendere l’irrinunciabile valore aggiunto culturale dell’esperienza del vino”.