Consumo moderato: Federvini aderisce alla campagna

“Il vino migliore? Quello che puoi ricordare". È questo il messaggio che ha guidato la campagna diffusa nell'ambito del primo Wine in Moderation Day internazionale promosso dall’omonima associazione europea che pianifica e realizza progetti e iniziative di responsabilità sociale per il settore vitivinicolo e rilanciata in Italia da Federvini.

La campagna, condotta con successo contestualmente in Italia, Spagna e Portogallo grazie al supporto delle federazioni nazionali di produttori (Federvini, Unione Italia Vini, Federación Española del Vino - Fev, Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal - Acibev, Associação das Empresas de Vinho do Porto - Aevp) ha voluto evidenziare l’importanza di favorire uno stile di consumo del vino moderato coinvolgendo i consumatori sul valore del prodotto legato alla cultura e alla storia e incoraggiandoli ad adottare scelte responsabili.

Il Wine in Moderation Day ha previsto nel complesso la realizzazione di una serie di attività di comunicazione coordinate a livello centrale da WiM e sostenute da una serie di eventi organizzati localmente dai coordinatori e dai sostenitori nazionali con la partecipazione attiva di produttori e professionisti del settore. Un impegno corale che Federvini ha abbracciato e voluto fare proprio rilanciando il messaggio della campagna grazie ad una pianificazione social sui propri canali istituzionali LinkedIn e Twitter, conclusa con la pubblicazione dei soggetti principali della campagna internazionale.

Nel nostro Paese, due delle aziende ambassador di WiM, Ruffino e Mezzacorona, si sono attivate insieme ai coordinatori nazionali, Federvini e Unione Italiana Vini (leggi notizia EFA News), diffondendo il materiale della campagna nei ristoranti e nei bar della città di Firenze durante l'intera settimana e animando sessioni informative con le autorità pubbliche locali per sensibilizzare i più giovani sull'importanza del bere moderato e responsabile.

Quello del Wine in Moderation Day è un "messaggio importante che è stato trasmesso e raccolto da professionisti, media e consumatori che condividono i nostri valori per una cultura sostenibile del vino", ha dichiarato Sandro Sartor, presidente di Wine in Moderation. "Non vediamo l’ora di ripetere questa campagna l’anno prossimo con ulteriori paesi partecipanti e di fissare questa Giornata internazionale del vino con moderazione come una data da non perdere”.

“L’istituzione del Wine in Moderation Day è un ulteriore appuntamento di valore che potrà supportare con efficacia i nostri sforzi per accrescere la consapevolezza di tutti i consumatori su un aspetto decisivo come quello del consumo moderato," ha commentato Micaela Pallini, presidente di Federvini. "Una missione che la Federazione intende adempiere avvalendosi di ogni mezzo a disposizione, forte del supporto di tutti i nostri associati, per rafforzare l’autentica cultura del bere responsabilmente, capace di valorizzare i prodotti e il patrimonio italiani che ci rendono unici al mondo”.

Per maggiori informazioni sulla campagna, è possibile consultare la pagina web dedicata (https://www.wineinmoderation.eu/culture/wim-day) e i canali social Instagram, LinkedIn e YouTube di Wine in Moderation.