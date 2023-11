Supermercati. Despar Italia è Insegna dell'Anno per la quarta volta

Despar ha ricevuto, per il quarto anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento “Insegna dell’Anno 2023-2024” nella categoria Supermercati, un premio che conferma il legame dell’Insegna con i clienti e testimonia il servizio di qualità offerto dai punti vendita del marchio dell’Abete. Insegna dell’Anno, promosso da Q&A Research Italia srl, è un progetto di ricerca sostenuto da centinaia di insegne retail, per disporre della più ampia rilevazione sul gradimento dei consumatori nei confronti dei propri negozi preferiti. Nell’edizione 2023, il premio ha visto competere 550 insegne, suddivise in 25 categorie per il premio Insegna dell’Anno Italia e in 20 categorie per il premio Insegna Web dell’Anno Italia. Ogni realtà candidata al Premio Insegna dell’Anno Italia è stata valutata direttamente dai clienti finali per diversi aspetti: il prezzo, l’assortimento, l’accoglienza, la competenza degli addetti, la facilità d’acquisto, l’aspetto dei negozi.

A seguito dei voti espressi dagli oltre 320.000 consumatori coinvolti nella valutazione delle 550 insegne, Despar si è aggiudicata per il quarto anno consecutivo l’ambito riconoscimento nella categoria Supermercati. Considerando, in particolare, il criterio di valutazione “facilità d’acquisto”, Despar ha ricevuto, su una scala da 1 a 5, un punteggio di 4 rispetto al punteggio medio di 3,8 ottenuto dalle altre insegne finaliste nella stessa categoria.

“Veder confermata per il quarto anno consecutivo la fiducia dei clienti è motivo di grande soddisfazione – commenta Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia – Questo premio appartiene a tutti gli oltre 12.300 collaboratori del Gruppo Despar che voglio ringraziare per l’impegno e la dedizione con cui ogni giorno contribuiscono a far conoscere e apprezzare il marchio Despar in tutta Italia. Il riconoscimento ottenuto ci rende orgogliosi del percorso intrapreso dalla nostra Insegna e portato avanti dai nostri Soci sui territori ed è un’ulteriore conferma del costante apprezzamento che i clienti mostrano per la qualità del servizio e dell’offerta nei nostri punti vendita".

"E’ un nuovo traguardo che rappresenta per noi una spinta nel continuo miglioramento della nostra offerta per rispondere alle esigenze espresse dai clienti, facendo leva sui tratti distintivi che rappresentano il Dna di Despar quali la vicinanza alle persone, la formazione dei collaboratori, la valorizzazione delle filiere produttive italiane e dei prodotti del territorio, la centralità del prodotto a marchio nel quale il cliente può trovare qualità e convenienza. Un processo di sviluppo - conclude Fabbri - che punta a stringere un legame sempre più forte con il cliente finale, rendendo il brand Despar un punto di riferimento su cui poter contare”.