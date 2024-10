Despar/3. Un anno di premi e di riconoscimenti

Nell’ambito Csr è proseguito e si è consolidato il supporto di Despar Italia per la formazione e il mondo della scuola. Grazie alla collaborazione di tutti i soci dell'insegna è proseguito infatti su tutto il territorio nazionale “Le Buone Abitudini”, il progetto di educazione alimentare completamente gratuito e digitalizzato rivolto alle scuole primarie per trasmettere ai bambini e alle bambine l’educazione alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita. Avviato nel 2006, ad oggi il programma ha coinvolto le scuole di oltre 1440 comuni in Italia, a ottobre 2024 gli insegnanti iscritti alla piattaforma digitale gratuita de Le Buone Abitudini erano 2.446, circa il doppio rispetto allo stesso periodo del 2023.

Con l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025, Despar ha inoltre promosso su tutto il territorio nazionale Scuolafacendo, il progetto a sostegno delle scuole dei territori che dà agli istituti scolastici la possibilità di ottenere nuove attrezzature e strumenti utili all’insegnamento (leggi notizia EFA News). Il progetto è rivolto alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, pubbliche e paritarie di tutte le regioni in cui l’insegna è presente. L’iniziativa partita il 16 settembre e che si concluderà il 17 novembre ha già visto l’adesione di oltre 4600 scuole iscritte con oltre 1 milione e 300 mila “Buoni Scuola” donati dai clienti Despar alle scuole aderenti all’iniziativa del proprio territorio. Attraverso la raccolta dei buoni, le scuole potranno scegliere strumenti e materiali didattici da uno speciale catalogo che include oltre 60 articoli per la didattica.

In ambito culturale, si è rinnovata per il terzo anno consecutivo la collaborazione con il Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano Ets. Anche nel 2024 Despar è stato sponsor delle Giornate Fai d’Autunno che si sono svolte in tutta Italia il 12 e 13 ottobre (leggi notizia EFA News). L’evento ha aperto le porte a oltre 700 di luoghi del territorio italiano in 360 città, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, dando l’occasione ai cittadini di scoprire i tesori nascosti di storia, arte e natura disseminati in tutta l’Italia, dalle piccole cittadine ai grandi centri. I punti vendita Despar, Eurospar e Interspar sono stati coinvolti nella diffusione dell’evento attraverso poster, locandine e materiali informativi in-store per raccontare e promuovere le bellezze del Fai nelle regioni in cui l’insegna è presente, invitando i clienti a scoprire il patrimonio culturale e le bellezze nascoste dei loro territori.

Una brand awareness sempre più forte grazie agli investimenti in comunicazione

Nel corso del 2024 Despar Italia ha intensificato la propria attività di comunicazione con investimenti cresciuti costantemente sia per quanto riguarda l’attività di comunicazione off-line che sui mezzi online.

Il piano di comunicazione proseguirà anche nei prossimi mesi con il lancio del nuovo spot previsto per metà novembre che avrà come protagonista il prodotto a marchio e i valori di qualità e convenienza che contraddistinguono l’offerta Despar raccontati attraverso il particolare format della sit-com con un tono di voce ironico e coinvolgente.

Nel mese di giugno, Despar ha inoltre scelto di supportare i Campionati Europei di Atletica al fianco di Spar International, gruppo internazionale di cui Despar Italia fa parte, che da oltre 25 anni è sponsor principale delle più importanti competizioni continentali di atletica leggera. La manifestazione, ospitata di nuovo a Roma dopo 50 anni, ha dato grande visibilità al marchio dell’Abete grazie a una serie di iniziative che hanno visto l’Insegna protagonista con la presenza in TV e un’attività sulle piattaforme social insieme a un’inviata speciale, l’ex ginnasta olimpica Federica Macrì, che ha raccontato live le emozioni dell’evento con contenuti giornalieri riguardanti i momenti top della kermesse, video dietro le quinte e incontri esclusivi con gli atleti (leggi notizia EFA News).

Nel corso dell’ultimo anno Despar ha ottenuto diversi premi che certificano il legame dell’Insegna con i propri clienti e il valore che questi riconoscono al brand e al percorso di qualità intrapreso nello sviluppo del prodotto a marchio.

In particolare, Despar ha ricevuto per il quarto anno consecutivo il premio “Insegna dell’Anno” nella categoria Supermercati, promosso da Q&A Research Italia srl (leggi notizia EFA News), ed è tra i finalisti anche nell’edizione 2025. Inoltre, per il decimo anno consecutivo Despar ha visto premiati due dei suoi prodotti private label da parte di Plma (Private Label Manufacturers Association) nell’ambito del “World of Private Label” International Trade Show di Amsterdam, tra le più importanti fiere di settore dedicate alla Mdd. A ricevere i riconoscimenti sono state due referenze della linea Despar Premium che confermano la qualità dell’offerta di prodotto a marchio dell’Insegna.

