Despar/2. Giornate Fai: rinnovata sponsorizzazione

Torna l’appuntamento con le Giornate Fai d’Autunno in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre e, per il terzo anno consecutivo, Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati, sceglie di essere al fianco di Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets supportando come sponsor l’iniziativa dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Despar Italia promuoverà le Giornate Fai d’Autunno con pubblicità in store e materiali informativi che saranno diffusi tramite la capillare rete vendita dell’Abete composta da oltre 1400 negozi tra diretti e affiliati presenti in 17 regioni italiane. Alcuni beni Fai localizzati nelle regioni in cui l’Insegna è presente e che saranno aperti in occasione dell’evento sono i protagonisti della campagna promozionale delle Giornate all’interno dei negozi dell’Abete per invitare i clienti a scoprire il patrimonio culturale e le bellezze nascoste dei loro territori.

Come ogni anno, l’evento aprirà le porte con visite a contributo a oltre 700 di luoghi del territorio italiano in 360 città, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, dando l’occasione ai cittadini di scoprire i tesori nascosti di storia, arte e natura disseminati in tutta l’Italia, dalle piccole cittadine ai grandi centri. Le Giornate Fai d’Autunno saranno poi l’occasione per sostenere concretamente con un libero contributo la missione del Fai per la salvaguardia dei beni culturali nazionali.

"Anche quest’anno, in linea con i valori di vicinanza al territorio e sostegno alle comunità che sono tratti distintivi della nostra identità, abbiamo scelto di sostenere le Giornate Fai d’autunno, con l’ambizione di contribuire a riconoscere, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale che i nostri territori esprimono", ha commentato Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia. "L’attenzione all’ambiente, prendersi cura del pianeta e restituire valore al territorio sono alcuni degli impegni che la nostra azienda ha assunto nel proprio Manifesto di Sostenibilità e che si concretizzano in questa partnership con il Fai che conferma il nostro ruolo di azienda socialmente responsabile, attenta a promuovere un futuro sostenibile e inclusivo”. Per ulteriori informazioni sui luoghi aperti in occasione delle Giornate Fai d’Autunno 2024 e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito: www.giornatefai.it