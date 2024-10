Despar Tribù: app si rinnova con ulteriori funzionalità

Tante possibilità di risparmio per i clienti, un layout semplice e intuitivo, logiche avanzate di gamification e servizi esclusivi: sono questi i tratti distintivi del restyling dell’app Despar Tribù, l’applicazione ideata da Despar Nord, scaricabile gratuitamente negli store Android (play store) e iOS (app store).

Grazie a un approccio improntato all’innovazione, l'app Despar Tribù è diventata nel tempo molto più di un semplice strumento di loyalty. Lanciata nel 2015, la sua missione è sempre stata quella di creare un canale privilegiato tra i clienti affezionati e il marchio dell’Abete, rivoluzionando il mondo della fidelizzazione nella Gdo, offrendo un’esperienza totalmente digitale e affermandosi come pioniera del settore.

A partire dal mese di ottobre l’app si presenta completamente rinnovata grazie a un’importante evoluzione progettata per offrire all’utente un'esperienza più intuitiva, coinvolgente e in linea con le ultime tendenze digitali. Gli obiettivi sono quelli di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti che entrano a far parte della community Despar Tribù offrendo loro uno strumento di risparmio sulla spesa attraverso promozioni, raccolte punti, giochi e servizi esclusivi.

La nuova versione dell’app, testata con successo anche attraverso analisi di neuromarketing coinvolgendo i clienti, presenta un design e un'interfaccia più intuitivi e moderni, le funzionalità sono state riorganizzate per mettere in primo piano i vantaggi in termini di risparmio, promozioni e offerte dedicate. L’app consente inoltre usufruire di servizi esclusivi come il "Prenota & Ritira", che permette di ordinare prodotti non presenti a scaffale, la scansione mobile degli articoli in negozio e persino un sommelier digitale per la scelta di vini e birre.

La gamification, punto cardine dell’app Despar Tribù, evolve in logiche sempre più avanzate per offrire un'esperienza ancora più stimolante e divertente per gli utenti della community Despar Tribù. La raccolta dei “Punti Cuore”, i punti virtuali che permettono di accedere a sconti esclusivi e risparmiare sulla spesa, rappresenta il fulcro del programma di loyalty: gli utenti potranno partecipare a nuove sfide coinvolgenti e ottenere premi attraverso un sistema a livelli. Per ogni livello superato e completando le sfide proposte, l’app offrirà ricompense sotto forma di “Punti Cuore” aggiuntivi, buoni spesa e la possibilità di personalizzare l’applicazione con avatar e altri elementi totalmente personalizzati dagli utenti.

“Con il restyling dell’app Despar Tribù, vogliamo offrire ai nostri clienti un'esperienza ancora più innovativa e coinvolgente", ha dichiarato Eros Bordin, responsabile Digital Marketing di Despar Nord. "Il crescente interesse per questo strumento è dimostrato dai numeri: annualmente sono circa 600mila i clienti che usano l’App e il loro numero, così come la loro incidenza, è in costante crescita. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare il legame con i nostri clienti, premiando la loro fedeltà in modo unico e dinamico. La nuova versione dell'app rappresenta dunque un modo per raggiungere nuovi utenti e continuare a soddisfare in maniera sempre più puntuale le esigenze dei clienti già fidelizzati, rendendo il loro rapporto con Despar Nord sempre più divertente, personalizzato e vantaggioso, mettendo al centro le loro esigenze e facilitando il risparmio in modo semplice e intuitivo”.