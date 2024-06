Europei Atletica: Despar supporta il tifo assieme a Spar International

Tornano a Roma, dopo 50 anni, i Campionati Europei di Atletica con i migliori atleti internazionali impegnati in 6 giorni di gara in 24 discipline che si sfideranno sulle piste dello Stadio Olimpico, al Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più iconiche della Capitale: un appuntamento che Despar ha scelto di supportare al fianco di Spar International, gruppo internazionale di cui Despar Italia fa parte, che da oltre 25 anni è sponsor principale delle più importanti competizioni continentali di atletica leggera.

Dal 7 al 12 giugno, in concomitanza con la manifestazione sportiva, Despar sostiene il tifo per l’atletica con una serie di iniziative che vedranno l’Insegna dell’Abete protagonista con la presenza in TV e un’attività sulle piattaforme social insieme a un’inviata speciale, l’ex ginnasta olimpica Federica Macrì, che racconterà live le emozioni dell’evento. In particolare, sui social media Macrì, arrivata anche alle Olimpiadi di Pechino 2008, oggi personal trainer e fitness coach, oltre che content creator in ambito fitness e lifestyle, in qualità di inviata speciale per Despar, racconterà giorno per giorno l’evento regalando ai follower dell’Abete un racconto unico con contenuti giornalieri riguardanti i momenti top della kermesse, video dietro le quinte e incontri esclusivi con gli atleti.

A questa attività di content creation si affianca la presenza in televisione di Despar con Billboard (“Questo programma è presentato da Despar”) ad apertura e chiusura delle trasmissioni delle gare su Rai 2 per tutto il periodo della manifestazione sportiva.

Despar ha inoltre previsto un programma di hospitality che porterà oltre un centinaio di stakeholder dell’insegna dell’Abete a vivere un’esperienza unica con pacchetti VIP che prevedono l’alloggio in un hotel esclusivo, i biglietti per assistere alle gare e l’accesso all’Area Vip dove Despar sarà presente con un proprio corner nel quale sarà possibile conoscere e gustare l’ampia offerta di prodotto a marchio. I Campionati Europei di Atletica Leggera 2024 sono stati inoltre il filo conduttore di molteplici attività di comunicazione e marketing del brand Despar nei primi sei mesi dell’anno, a partire dalla campagna social e instore “Campioni nel cuore dei nostri clienti”, diffusa nel mese di febbraio 2024, per celebrare il riconoscimento “Insegna dell’Anno” ottenuto da Despar per quattro edizioni consecutive. A questo è seguito, tra i mesi di aprile e maggio, il concorso instant win “Premium Ti Premia”, che ha coinvolto per la prima volta su scala nazionale tutti i soci di Despar Italia e che ha permesso ai clienti dell’Insegna di vincere 10 week end per due persone a Roma con biglietti VIP per assistere alle gare degli Europei di atletica e moltissimi elettrodomestici Samsung.

“Siamo orgogliosi di essere parte di una grande festa dello sport come i Campionati Europei di Atletica al fianco di SPAR International, l’organizzazione internazionale di cui Despar Italia fa parte, che da oltre 25 anni è sponsor principale di questa kermesse sportiva di altissimo livello", ha commentato Ombretta Putzu, responsabile Marketing e Comunicazione di Despar Italia. "L’atletica è uno sport in cui si fondono talento individuale, impegno, passione, ambizione e spirito di squadra, valori che anche noi di Despar condividiamo e portiamo ogni giorno a servizio dei nostri clienti. Come Despar non potevamo dunque mancare un appuntamento di così grande prestigio che rappresenta anche il ritorno di questa manifestazione sportiva in Italia dopo 50 anni, un’occasione unica per accrescere la conoscenza del nostro brand e offrire ai nostri clienti l’opportunità di vivere esperienze esclusive”.