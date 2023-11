Coppa del Mondo del Panettone: novità assoluta a Sigep 2024

La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nato per celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale, questo contest dal sapore sempre più internazionale giunge per la prima volta a Sigep il 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Rimini. La collaborazione tra Coppa del Mondo del Panettone e Sigep conferma l'intento comune volto alla valorizzazione e promozione nel mondo del prodotto artigianale italiano ed inaugura un progetto internazionale condiviso che porterà i due enti a lavorare insieme per sostenere la conoscenza del panettone nei cinque continenti con momenti di formazione, masterclass, eventi e selezioni nazionali.

La finale italiana di Coppa del Mondo del Panettone decreterà i maestri pasticceri che parteciperanno alla prestigiosa finale mondiale che si svolgerà a Milano l'8, 9, 10 novembre 2024. La Choco Arena di Sigep ospiterà martedì 23 gennaio la sfida per decretare il Campione Italiano per la categoria Panettone Tradizionale. Una vera e propria occasione per vivere in diretta la competizione che vede sfidarsi i 30 pasticceri che hanno superato le selezioni italiane, svolte lungo lo stivale per tutto il 2023 nelle tre tappe a Gustar Pistoia, al Teatro Cilea di Reggio Calabria e presso l'azienda Agrimontana a Cuneo. Solo i primi 5 che conquisteranno il parere favorevolmente della prestigiosa giuria potranno rappresentare l'Italia nella finale della Coppa del Mondo del Panettone.

La premiazione si terrà mercoledì 24 gennaio al termine della finale del panettone al cioccolato e i candidati che andranno sul podio a Sigep diventeranno i campioni italiani 2024. "Per la prima volta la Coppa del Mondo del Panettone viene ospitata nel tempio della pasticceria mondiale: Il Sigep di Rimini – afferma Giuseppe Piffaretti, maestro pasticcere, fondatore di Coppa del Mondo del Panettone -. Siamo molto fieri di questa grande opportunità di poter collaborare con uno degli enti fieristici più importanti al mondo. Finalmente anche le selezioni italiane avranno un grande palcoscenico dal quale usciranno i nomi dei campioni italiani nelle categorie del panettone tradizionale e al cioccolato. Per la prima volta nella storia di questo dolce iconico, verranno decretati i vincitori nelle due categorie che si potranno fregiare del titolo di campione italiano. Aggiungiamo un’altra perla alla ricca collana di eventi che ci coinvolgono e che ci aiuterà a diffondere ancora maggiormente la cultura e il rispetto del panettone italiano nel mondo".