Panettone alla conquista del mondo

Fervono, intanto, i preparativi per la finale italiana della Coppa del Mondo, in programma a Sigep 2024

Sono in corso in tutti i continenti le selezioni di Coppa del Mondo del Panettone che decreteranno i finalisti del mondiale 2024 (leggi notizia EFA News). In questo viaggio abbiamo chiesto ai migliori pasticceri di farci conoscere il “loro” panettone.

In Brasile ogni anno si consumano oltre 450 milioni di panettoni e ormai lo si gusta in ogni momento dell'anno. Sempre dal Brasile ogni anno 10 milioni di panettoni vengono esportati in Nord America. Segue il Perù, che ogni anno ne produce e consuma oltre 35 milioni. Altri grandi produttori del Sud America sono Argentina e Uruguay dove si apprezza maggiormente il panettone tradizionale ma anche quello al cioccolato. La selezione brasiliana di Coppa del Mondo del Panettone organizzata in collaborazione con il famoso pasticcere Rogerio Shimura si è svolta lo scorso luglio a San Paolo durante Fipan la fiera internazionale della panificazione, pasticceria.

L'attenzione per il panettone in Giappone sta crescendo moltissimo, pur essendo agli inizi è in grande espansione. È un dolce legato al periodo natalizio anche se il Natale per i giapponesi è esclusivamente una festa commerciale, senza nessun significato religioso o di festa della famiglia. Le selezioni in Giappone di Coppa del Mondo del Panettone si svolgeranno il 27 e 28 febbraio 2024, organizzate in collaborazione con l'Associazione Panettone in Giappone.

Il panettone sta diventando molto popolare in Australia soprattutto durante il periodo natalizio. Il panettone più venduto è quello tradizionale con la frutta candita ma anche il panettone al cioccolato sta guadagnando popolarità. Le selezioni australiane di Coppa del Mondo del Panettone in Australia si svolgeranno nel maggio del 2024 in collaborazione con la pasticceria di Tatiana Coluccio.

La finale italiana di Coppa del Mondo del Panettone si svolgerà per la prima volta a Sigep il 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Rimini il 23 e 24 gennaio. La collaborazione tra Coppa del Mondo del Panettone e Sigep conferma l'intento comune volto alla valorizzazione e promozione nel mondo del prodotto artigianale italiano ed inaugura un progetto internazionale condiviso che porterà i due enti a lavorare insieme per sostenere la conoscenza del panettone nei cinque continenti con momenti di formazione, masterclass, eventi e selezioni nazionali.

La finale italiana di Coppa del Mondo del Panettone decreterà i maestri pasticceri che parteciperanno alla prestigiosa finale mondiale che si svolgerà a Milano l'8, 9, 10 novembre 2024. La Choco Arena di Sigep ospiterà martedì 23 gennaio la sfida per decretare il Campione Italiano per la categoria Panettone Tradizionale. Una vera e propria occasione per vivere in diretta la competizione che vede sfidarsi i 30 pasticceri che hanno superato le selezioni italiane, svolte lungo lo stivale per tutto il 2023 nelle tre tappe a Gustar Pistoia, al Teatro Cilea di Reggio Calabria e presso l'azienda Agrimontana a Cuneo. Solo i primi 5 che conquisteranno il parere favorevolmente della prestigiosa giuria potranno rappresentare l'Italia nella finale della Coppa del Mondo del Panettone

Mercoledì 24 gennaio, sempre presso la Choco Arena, si svolgerà la finale per decretare il Campione italiano della categoria Panettone al cioccolato e vede sfidarsi 18 finalisti che hanno superato le selezioni italiane disputate a settembre 2023 presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense. Solo i primi 5 che conquisteranno il parere favorevolmente della prestigiosa giuria potranno rappresentare l'Italia nella finale della Coppa del Mondo del Panettone.La premiazione si terrà mercoledì 24 gennaio al termine della finale del panettone al cioccolato e i candidati che andranno sul podio a Sigep diventeranno i campioni italiani 2024.