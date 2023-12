Gruppo Végé: fatturato 2023 in netta crescita (+9,4%)

Si è riunita a Roma l’assemblea dei soci di Gruppo VéGé con l’approvazione del fatturato 2023 a 13,78 miliardi di euro per un aumento del 9,4% sul 2022 che attesta il 10° anno consecutivo di crescita. Con questi numeri il primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, si appresta a compiere i 65 anni nel 2024, anno per il quale già si prevede un fatturato pari a 14,48 miliardi di euro con un ulteriore incremento stimato del 5,1%.Risultati che, nonostante le difficoltà legate alla fiammata inflattiva che rende incerto il mercato da quasi due anni, vedono Gruppo VéGé mantenere ancora un tasso di crescita superiore alla media del settore (+5,1%) e il posizionamento come quinto gruppo della moderna distribuzione con il raggiungimento di una quota di mercato del 7,5%.In questo contesto gli investimenti per il 2024 si assestano a 380 milioni di euro con l’apertura di 5 ipermercati, 38 supermercati, 3 Cash & Carry, e 33 nuove unità tra specializzati e libero servizio.

Con 30 imprese mandanti il Gruppo conferma ottimi numeri anche sul fronte dell’online, registrando 1234 CAP coperti con l’home delivery e 290 punti di ritiro per il click & collect, con l’attivazione di due partnership nazionali con Glovo, Everli e della new entry Alfonsino."Questi risultati rappresentano la testimonianza tangibile dell'impegno e della sinergia di tutti i nostri imprenditori", commenta Giovanni Arena, presidente di Gruppo VéGé.

"Le nostre imprese hanno intrapreso investimenti mirati per mitigare l'impatto inflazionistico, mentre contemporaneamente portano avanti l'ammodernamento e il potenziamento delle reti di vendita", prosegue Arena. “Questa direzione è parte integrante della nostra visione per il VéGé Club 2030, volto a creare un collettore di imprese di medie e grandi dimensioni, pronte a competere in un mercato in continua evoluzione. Miriamo a fare delle insegne del Gruppo un punto di riferimento fondamentale per i clienti, puntando a una crescita significativa e a un consolidamento nel 2024, con l'ambizione di posizionare il Gruppo VéGé come co-leader della Gdo in Italia e raggiungere un fatturato di 20 miliardi di euro entro il 2030”.

“La ragione per cui sono decisamente soddisfatto dei dati di Gruppo VéGé risiede nel fatto che la continua crescita non deriva solo dalla fisiologica apertura di nuovi punti di vendita, ma soprattutto dall’aumento della produttività al metro quadro, KPI decisamente più pregiato. Nella classifica nazionale, infatti, abbiamo ben 2 imprese nelle prime 5. Solo negli ultimi due anni, la produttività complessiva dei punti di vendita delle nostre imprese, è aumentato del 27%", commenta Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo VéGé.

"Più produttività significa maggiori risorse da dedicare all’offerta complessiva, soprattutto nell’area della convenienza e delle promozioni. In sintesi, sono i Clienti - Consumatori ad avere i maggiori vantaggi. Nei piani degli investimenti e nell’espansione di rete, innovazione e digitalizzazione sono le parole chiave con cui raggiungere in maniera sempre più capillare le famiglie di tutta Italia per garantirgli qualità e convenienza nell’offerta: due pilastri che da 65 anni hanno fatto la storia di Gruppo VéGé. Nonostante il periodo scoraggi qualsiasi facile ipotesi di scenari futuri, il Gruppo VéGé consapevolmente e responsabilmente prende l’impegno di mantenere la massima sensibilità nel contenere eventuali nuovi disagi economici legati all’inflazione alimentare, anche se continuano da gran parte dei nostri stakeholder, richieste di applicazione di nuovi rincari”, commenta Edoardo Gamboni, direttore commerciale di Gruppo VéGé. “Saremo in ogni caso le sentinelle del mercato, nel favorire assoluta stabilità assicurando ciò che il consumatore si attende da sempre dalla rete di vendita del Gruppo VéGé: elevata qualità dei prodotti, elevata qualità dei servizi e trasparenza della nostra offerta commerciale”.