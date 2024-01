Marca 2024: il contributo di Gruppo VéGé

Gruppo VéGé, il primo Gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia, ha rinnovato anche quest’anno la sua presenza a Marca 2024, la rassegna bolognese dedicata ai prodotti a Marchio del Distributore. Il Gruppo, da 11 anni in crescita ininterrotta, anche in questa occasione ha apportato il suo contributo come osservatorio privilegiato sull’evoluzione dei processi e delle dinamiche di acquisto, sui miglioramenti del servizio ai consumatori, sulle innovazioni tecnologiche e sulla crescita della propria marca del distributore.

Mai come nell’ultimo periodo, la Mdd ha permesso di non dover rinunciare a soddisfare le esigenze di consumo, dimostrandosi un importante strumento per sostenere il potere di acquisto delle famiglie italiane, eroso da un’inflazione generalizzata. Anche per la capacità di rivestire questo ruolo, oltre all’ampliamento degli assortimenti, le Mdd di Gruppo VéGé hanno registrato un aumento a doppia cifra dei volumi richiesti. La crescita evidenziata nel corso del 2023 va oltre l'aumento delle vendite, manifestandosi soprattutto nello spirito di collaborazione tra le Imprese del Gruppo. Queste hanno affrontato lo sviluppo dei marchi del distributore con una ricerca di sinergie mirate, bilanciando in modo strategico marchi di fantasia nazionali con focus specifici, come il benessere nutrizionale, la sostenibilità ambientale e la cura degli animali domestici, insieme a marchi fortemente legati al territorio, per coprire le esigenze di spesa quotidiana.

Gli accordi commerciali delle Mdd VéGé, vengono stipulati esclusivamente con partner che superano la selezione riguardo alla sicurezza dei processi e delle strutture produttive. Ciò permette di ottenere la massima sinergia nelle scelte comuni su fornitori, prodotti e formati, mantenendo comunque una diversificazione su più brand.

Nonostante la ricerca di ottimizzazioni nelle relazioni commerciali, l'attenzione alla sicurezza dei prodotti rimane prioritaria. I marchi del Gruppo assicurano la massima sicurezza per i consumatori, con i team di assicurazione qualità delle singole Imprese che collaborano attraverso tavoli di lavoro congiunti. L'impegno verso i consumatori è stato evidente anche durante le giornate di Marca 2024, con un evento presso lo stand di Gruppo VéGé focalizzato su inclusione, diversità, fragilità e accessibilità nei punti vendita della Distribuzione Moderna.

I risultati sia qualitativi che quantitativi nel settore delle Mdd hanno contribuito alla crescita complessiva del Gruppo, che conta ora 31 imprese mandanti, 3.430 punti vendita su tutto il territorio nazionale, una superficie di vendita complessiva di 2.164.351 metri quadri e un fatturato stimato per il 2024 che supererà i 15,5 miliardi di euro (leggi notizia EFA News).

"Siamo entusiasti di aver partecipato anche quest'anno a Marca 2024", commenta Marco Pozzali (foto), responsabile Mdd di Gruppo VéGé. "Oggi è cruciale per il nostro Gruppo condividere la strategia sulla Marca del Distributore, che rappresenta sempre più una presenza fondamentale nei punti di vendita. Vogliamo essere vicini alle famiglie, tutelando non solo le esigenze di spesa quotidiana, ma anche quelle di benessere nutrizionale, sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare, rendendole disponibili per l'intera comunità e non solo per un ristretto gruppo di consumatori, nel pieno spirito di Gruppo VéGé."