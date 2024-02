Beer&Food Attraction: l'Horeca del futuro secondo Partesa

Innovazione e digitalizzazione, consulenza e formazione, birre e spirits di qualità: Partesa, azienda italiana del gruppo Heineken specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., ha presentato la sua vasta offerta di servizi e referenze a Beer&Food Attraction, la nona edizione della manifestazione professionale di Italian Exhibition Group dedicata all’eating-out experience, che si conclude oggi alla Fiera di Rimini.

Nello stand una duplice anima: da un lato, quella digitale, per scoprire come Partesa innova ogni giorno, sfruttando le nuove tecnologie per rendere le attività sempre più veloci ed efficienti ed offrire una consulenza personalizzata sempre maggiore; dall’altro, quella fisica, che prende la forma di un bancone dove è possibile degustare una selezione di birre e spirits premium dal vasto portfolio dell’azienda e scoprire i segreti del servizio perfetto della birra Heineken con gli esperti di Partesa e di Università della Birra.

I visitatori hanno potuto conoscere da vicino “eazle”, il brand globale che raggruppa le 40 realtà di e-commerce B2B del Gruppo Heineken nel mondo: una pietra miliare nel viaggio di trasformazione digitale di Partesa, che, dopo esser stata la prima azienda del settore a lanciare una piattaforma di e-commerce B2B - “Partesa per Te”, entrata a far parte di eazle lo scorso anno - conferma il suo approccio pionieristico con uno strumento pensato per supportare i clienti e aiutarli a sviluppare il loro business. Effettuare ordini online 24/7 in autonomia e con pagamenti digitali, consultare il catalogo completo, accedere a premi fedeltà, promozioni personalizzate e suggerimenti su misura, consultare fatture e storico ordini, e molto altro ancora. A Beer&Food Attraction i professionisti del fuoricasa hanno potuto scoprire tutte le funzionalità di eazle nelle visite virtuali e vedere in prima persona tutti i benefici di quello che è solo l’ultimo degli strumenti messi a disposizione da Partesa, che da tempo investe in nuove tecnologie volte a potenziare (e mai sostituire) le persone e supportarle nel loro lavoro.

A Beer&Food Attraction, Partesa ha proposto una selezione di birre e spirits premium dal suo vasto e variegato portfolio di referenze di qualità (oltre 7.000 tra birre, vini, spirits, analcolici e snack), disponibile in degustazione al bancone allestito nello stand.

Un lato è stato interamente dedicato alla birra, con una selezione di 26 referenze in bottiglia e lattina e 15 birre alla spina: alle ormai iconiche Heineken, Ichnusa Non Filtrata e Birra Moretti Ricetta Originale, si affiancano le belghe Affligem Rouge, Alken Maes Pils, LeFebvre Blanche de Bruxelles e Silly Scotch Ale, l’olandese Brand, le tedesche Erdinger Hefe Weizen e Schmucker Pils, le inglesi Slalom Strong Lager e Beavertown Neck Oil, l’irlandese Murphy’s Stout, fino alla californiana Lagunitas IPA e alla ben più nostrana Hibu Eil.

Dal lato opposto del bancone sarà invece possibile scoprire, attraverso una bottigliera digitale, diverse proposte di assortimento spirits pensate per differenti tipologie di locali, mentre al bancone si potranno assaggiare le quattro referenze della Premium Collection di Liq.ID, la linea di spirits private label di Partesa - Amarottanta, il gin Gal 41, Vermouth di Torino e Bitter - da degustare in purezza oppure miscelate nei tre cocktail ideati per l’occasione da Bruno Vanzan.

Non solo tecnologia e non solo degustazioni: a Beer&Food Attraction Partesa ha dedicato spazio anche alla formazione, con diversi momenti formativi dedicati al servizio perfetto della birra con gli esperti Partesa, mentre Università della Birra è stata presente con i suoi consulenti per mostrare il ricco programma di corsi (in aula e online) per approfondire la cultura di prodotto e consolidare le proprie competenze in ambito commerciale, manageriale e digitale, che l’innovativo hub di formazione professionale, promosso da Heineken Italia, offre ai dipendenti del Gruppo e ai professionisti del fuoricasa.

"La nostra mission è disegnare il futuro dell'Ho.Re.Ca. e per farlo non ci fermiamo a un efficiente servizio di distribuzione, ma investiamo costantemente in innovazione e nella formazione delle nostre persone per mettere a disposizione nuove tecnologie e consulenza personalizzata, con l’obiettivo di creare valore per i clienti e per l’azienda. I risultati molto positivi di un anno complesso come il 2023 ci confermano che siamo sulla strada giusta", spiega Massimo Reggiani, amministratore delegato di Partesa. Beer&Food Attraction 2024 ha rappresentato per l'azienda un’"importante occasione" per mostrare ai professionisti del fuori casa come "la nostra strategia incentrata sul cliente si traduca in un’offerta di servizi pensati per consolidare il loro business e crescere insieme: da strumenti all’avanguardia come eazle all'ampio e variegato portfolio di referenze di qualità capace di rispondere alle esigenze dei diversi locali in ogni momento di consumo", conclude Reggiani.