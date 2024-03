Salamini alla Cacciatora Dop: produzione supera 4 mln kg

La produzione certificata dei Salamini Italiani alla Cacciatora Dop ha chiuso il 2023 con un incremento del 0,8% e con 4.138.617 kg prodotti. Se guardiamo al 2022, che aveva chiuso in negativo di alcuni punti percentuali rispetto all’anno precedente, il risultato dell’anno appena conclusosi evidenzia un trend di ripresa

In Italia, dove viene assorbito il 70% della produzione certificata, il 61% della Dop è stata distribuita nel canale moderno (Gdo) e il rimanente 39% nei restanti canali. Dato positivo anche per l’affettato in vaschetta che consolida il suo trend di crescita degli anni precedenti, facendo registrare un aumento del 6% rispetto al 2022.

Per quanto riguarda l’export, circa il 30% del prodotto viene venduto all’estero, una percentuale ormai consolidata negli ultimi anni. I principali Paesi di destinazione del prodotto si riconfermano quelli dell’Unione Europea, Germania in primis, seguita da Belgio e Francia. Proprio per rafforzare la presenza della Dop all’estero, il Consorzio è coinvolto da alcuni anni in diverse attività promozionali. Continua la campagna triennale di promozione e valorizzazione del prodotto in Francia (Deli Meat: Delicious Moments European Authentic Taste), con attività che coinvolgono principalmente i ristoranti francesi.È in corso, inoltre, un’altra campagna che interessa i Paesi di Spagna e Belgio (A Slice Of Quality: Choose PDO & PGI Deli Meates From Europe) che vede nella Gdo, nel NormalTrade e nei ristoranti i suoi principali interlocutori.

Partirà, infine, a breve anche un progetto di promozione in Germania e uno in Svizzera-Regno Unito in collaborazione con altri Consorzi comunitari. Infine, sono appena riprese le attività promozionali ad Hong Kong (Enjoy The Authentic Joy) con investimenti in comunicazione su stampa e outdoor, oltre che degustazioni nella Gdo. La comunicazione dei dati di produzione è un’iniziativa che rientra nel programma di “Deli Meat: Delicious Moments European Authentic Taste”, il progetto promozionale e informativo che unisce tre consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi Dop e Igp, cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto al mercato italiano e francese. La campagna prevede la promozione delle seguenti eccellenze alimentari: Mortadella Bologna Igp, Salamini Italiani alla Cacciatora Dop, Zampone Modena Igp e Cotechino Modena Igp con l’obiettivo di contribuire ad aumentarne il livello di conoscenza e riconoscimento e la competitività e il consumo consapevole in Italia e in Francia.