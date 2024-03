Passata Extrafine Toscana Cirio Alta Cucina: dall'eccellenza del territorio, un sapore inconfondibile

La Passata Extrafine della Toscana è la nuova pro-posta premium di Cirio Alta Cucina, dal 1856 lo specialista del pomodoro 100% italiano, ambasciatore delle eccellenze del Made in Italy in tutto il mondo. Questa novità, pensata per chef e pizzaioli professionisti, trasforma ogni piatto in un autentico capolavoro gastronomico, per un’esperienza di gusto memorabile. Priva di semi e bucce, si distingue per la sua consistenza densa e vellutata (resa possibile dal passaggio dei pomodori in setaccio a trama extrafine), che si fonde delicatamente con gli ingredienti delle ricette utilizzate dai professionisti della cucina, creando un perfetto equilibrio tra qualità e tradizione.

La Passata Extrafine della Toscana è realizzata esclusivamente con i migliori pomodori della Toscana coltivati dagli agricoltori della filiera di Cirio Alta Cucina, raccolti al giusto grado di maturazione e lavorati nel giro di poche ore nello stabilimento produttivo presente in Maremma, così da garantire freschezza e genuinità e dare alla passata una dolcezza intensa che la rende inconfondibile. La resa elevata della Passata Extrafine della Toscana supera ogni aspettativa, offrendo una versatilità ideale per qualsiasi creazione culinaria. Rappresenta l’impegno per la qualità e l’amore per le eccellenze locali.

Lo splendido paesaggio della Toscana, e in particolare della Maremma Toscana, rappresenta una delle zone più vocate per la coltivazione del pomodoro, ed in quel-la terra affacciata sul Mar Tirreno, si trovano i campi degli agricoltori di Cirio Alta Cucina. Una filiera corta, tracciata, 100% italiana, che coltiva il pomodoro poi lavorato nel sito produttivo di Albinia in provincia di Grosseto. È così che nasce la Passata Extrafine della Toscana, frutto di mani esperte e di una grande passione degli agricoltori, di un clima favorevole e di un territorio unico nel suo genere.

La tradizionale confezione in latta da 3 kg, che da sempre è uno dei formati di riferimento della gamma di Cirio Alta Cucina, diviene segno caratterizzante anche della Passata Extrafine della Toscana. Il blu iconico di Cirio, che esprime modernità ed eleganza, valorizza nel contrasto cromatico il colore rosso acceso della passata di pomodoro servita sul piatto dello chef. In grande evidenza l’origine della materia prima (100% pomodori toscani) e l’approvazione da parte della Federazione Italiana Cuochi (Fic).