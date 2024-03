Sigep partecipa alla XII Giornata europea del gelato artigianale

Non poteva non esserci anche Sigep (l'annuale Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffé organizzato da Ieg, Italian Exhibition Group) a festeggiare il 24 marzo la XII Giornata europea del gelato artigianale, l’unica che il Parlamento europeo abbia dedicato ad un alimento.. Una ricorrenza ricca di iniziative che fa da apripista alla stagione 2024 del gelato artigianale, che si preannuncia ricca di gusto ma anche di cultura e solidarietà, grazie ai numerosi eventi che animeranno le città italiane ed europee per tutto l’anno a partire appunto da domenica 24.

Il fitto calendario di eventi dedicato a uno dei prodotti gastronomici più amati al mondo è stato presentato ieri sera presso la Camera dei deputati a Roma, dove sono intervenuti Mirco Carloni, presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati; Domenico Belmonte, presidente di Artglace; Ferdinando Buonocore, presidente del Comitato Gelatieri Campani; Claudio Pica, segretario generale dell'Associazione Italiana Gelatieri; Carlotta Fabbri, presidente Gruppo prodotti per gelato di unione italiana food; Marco Cavedagni, presidente di Acomag e moderati da Nicola Prudente (in arte Tinto) conduttore Rai Radio 2, Decanter e Camper Rai 1.

Presentato anche, alla presenza dei ministri, il "Gaufre de Liège", un gelato aromatizzato con vaniglia e cannella, arricchito da un variegato al burro salato e accompagnato da una cialda di gaufre (waffle), scelto dal Belgio come Gusto dell'Anno 2024.

Alcuni degli eventi in Italia

Da ormai dodici anni, la Giornata Europea del Gelato Artigianale è un’occasione unica per valorizzare questo prodotto e promuovere il sapere artigiano, nonché lo sviluppo di un settore importante per l’economia europea (10 miliardi di euro di fatturato nel 2023 e 65mila punti vendita che impiegano ben 300mila addetti). E già prima del 24 marzo sono diverse le iniziative che la celebrano. Dopo aver visto la "Gaufre de Liège" già protagonista alla Bit di Berlino e a Valdobbiadene per l’Antica Fiera di San Gregorio, domani sabato 23 marzo, il Gusto dell’Anno salirà a 2.475 metri per “Gelato ad alta quota” nell'ampezzano e protagonista di un'iniziativa a Udine.

A supportare la Giornata anche prestigiose realtà come gli Accademici del Gelato "Contaminazioni Stellate", Associazione "Gelato Veneto", Associazione "I Magnifici del gelato", Associazione Italiana Gelatieri, Associazione "Maestri della gelateria Italiana", Associazione "Oltre il gusto", CNA, Comitato Gelatieri Campani, Confartigianato Nazionale, Federazione Italiana Gelatieri, G.A. – Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di Produzione Propria, G.A.T. – Gelatieri Artigiani del Triveneto, GW – Milano Gelato Week, Acomag – Ass. Costruttori Macchine Arredamenti e Attrezzature per Gelato, Carpigiani Challenge, Gelato Festival World Masters, MiG – Longarone Fiere Dolomiti, e Sigep – Italian Exhibition Group.

Sempre domenica 24, ancora “Gaufre de Liège” alla 43° edizione di Agrimont a Longarone Fiere Dolomiti cura di Confartigianato Veneto. Mentre a Napoli il Comitato Gelatieri Campani darà vita al progetto “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica”. Il programma include attività sul processo produttivo del gelato artigianale e permette agli studenti di presentare i loro elaborati alla fine del corso. Sempre in Campania numerose le iniziative spalmate nella stagione 2024.

Ancora, ad aprile ConGelato supporterà nuovamente il Gelato Day durante la seconda edizione della Milano Gelato Week, mentre a Capri, in occasione della “La partita del cuore” si terrà la degustazione del Gusto dell’Anno. Gelato artigianale protagonista anche in altre diverse manifestazioni tra le quali le selezioni regionali del concorso "Vittorio Bartyan", riservato agli allievi degli Istituti Alberghieri e di Formazione Professionale, che si svolgeranno da maggio a 20 novembre.

In Europa

Numerosi gli appuntamenti anche nel resto d’Europa. In Spagna, l'A.N.H.C.E.A. organizzerà incontri con i politici spagnoli ad Alicante e a Madrid, in cui verrà illustrata la storia del Gelato Day e sarà presentato il “Gaufre de Liège”. La 12esima edizione del Gelato Day, con degustazioni di “Gaufre de Liège”, sarà protagonista delle presentazioni a cura de l’Association Royale des Artisans Glaciers Francophones Belges in Belgio a marzo, e di quelle di A.G.I.A. – Associazione Gelatieri Italiani in Austria all’Ambasciata italiana a Vienna ad aprile, e al Parlamento Austriaco a maggio. Infine, il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, presso l’Ambasciata di Berlino, si terrà la presentazione della dodicesima Giornata Europea del Gelato Artigianale con degustazione del Gusto dell’Anno a cura di UNITEIS e V. – Associazione dei gelatieri artigiani in Germania.

Di più: per svelare tutti i segreti per realizzare un ottimo gelato artigianale, Artglace invita i mastri gelatieri di tutta Europa ad aprire le porte dei loro laboratori e mettersi in gioco nella terza edizione del videocontest dedicato al Gusto dell’Anno.

"Orgogliosi di aver portato alla Camera dei deputati il gelato artigianale, prodotto italiano che valorizza un’intera filiera e coinvolge il settore agricolo, dalla produzione del latte alle diverse tipologie di frutta. Il gelato nasce infatti dalle nostre migliori materie prime e dalla competenza delle aziende che trasformano questi ingredienti, promuovendo e vendendo nel mondo la qualità, la creatività e le eccellenze locali italiane", ha commentato l’onorevole Carloni.

«Anche quest'anno - afferma Flavia Morelli, group exhibition manager della divisione food&beverage di Italian Exhibition Group -, SIGEP sostiene con entusiasmo il Gelato Day, appuntamento di rilevanza strategica per promuovere il consumo del gelato artigianale in Europa. Come organizzatori della fiera professionale più importante al mondo dedicata al gelato e al foodservice dolce, crediamo fortemente in questa iniziativa e nell'importanza di fare sistema con tutti gli attori - gelatieri, aziende, associazioni e istituzioni - di una filiera così strategica per il Made in Italy".