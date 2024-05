Aife presenta a Cibus traduzione cinese del libro di Pellegrino Artusi

A Cibus edizione 2024 (Fiere di Parma, 7-10 maggio), lo stand del Consorzio del Parmigiano Reggiano il 7 maggio alle ore 11.30, pad. 02 B014, ospiterà la presentazione del famosissimo libro di Pellegrino Artusi “La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene”, edizione tradotta in cinese. Un volume che oggi, con quella cinese, ha raggiunto la sua undicesima traduzione a livello mondiale. Oltre al direttore generale del Consorzio, Riccardo Deserti, cui spetterà il compito di fare gli onori di casa, parteciperanno il presidente di AIFE/Filiera Italiana Foraggi, Gian Luca Bagnara, il presidente e il direttore di Fondazione Casa Artusi, rispettivamente Laila Tentoni e Chiara Galbiati. Un’occasione molto speciale che non a caso il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha voluto ospitare nello stand allestito a Cibus, dal momento che il Re dei Formaggi, nel libro dell’Artusi, riveste un ruolo fondamentale, si legge in una nota.

“Tradurre il libro dell’Artusi in una lingua così complicata come il cinese – Bagnara – ha richiesto un impegno non indifferente anche da un punto di vista economico che AIFE/Filiera Italiana Foraggi ha sostenuto con un importante contributo grazie alla disponibilità di tutti i consiglieri i quali, interpellati al riguardo quando alcuni anni fa si iniziò a ragionare sul progetto, diedero con entusiasmo parere favorevole”. Il volume tradotto in cinese ha già avuto il suo battesimo nel novembre scorso, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, presso l’Ambasciata italiana di Pechino dove è stato presentato alle Autorità e alla stampa locali. Di recente, è stato presentato alla stampa italiana in Regione Emilia Romagna alla presenza degli assessori al Turismo e all’Agricoltura, rispettivamente Mauro Felicori e Alessio Mammi (vedi notizia EFA News).

“La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi costituisce una pietra miliare per promuovere il bello e il buono della nostra terra a livello globale – sottolinea la Tentoni –; la sua traduzione in cinese ha rappresentato un progetto ambizioso e impegnativo allo stesso tempo di cui siamo legittimamente orgogliosi al quale, garantendo un apporto fondamentale, hanno contribuito l’Istituto italiano di cultura di Pechino, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Forlimpopoli”. Il progetto di traduzione è iniziato nel 2021, è stato realizzato dall’importante editore cinese Hunan Fine Arts Publishing House con Casa Artusi e, come ha ricordato la presidente di Fondazione Casa Artusi, oltre ad AIFE/Filiera Italiana Foraggi, all’Istituto italiano di cultura di Pechino, alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Forlimpopoli, ha coinvolto anche l’Ambasciata italiana a Pechino (vedi EFA News). La traduzione è stata curata da Wen Zheng, responsabile del Dipartimento di Lingua italiana presso l’Università di lingue straniere a Pechino, oltre che accademico della Crusca.

“Il contributo di AIFE/Filiera Italiana Foraggi alla traduzione in cinese del libro dell’Artusi – conclude Bagnara – ci offre un’ulteriore opportunità per valorizzare sui mercati internazionali la filiera produttiva agroalimentare nazionale che rende così importante nel mondo la cucina italiana dove tradizioni, territorio, agricoltura, zootecnia e biodiversità costituiscono un unicum inimitabile e irripetibile”.

Chi volesse acquistare La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene in lingua cinese può farlo online collegandosi al sito www.casartusi.it cliccando sul carrello dello shop in alto a destra della home page.