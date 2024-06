Dea Capital investe nei sandwitch di Ñaming

Il fondo d’investimento Taste of Italy 2, gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota di maggioranza del Grupo Ñaming (Ñaming-Sansala), azienda spagnola specializzata nella lavorazione di panini, freschi e ultra freschi, al fine di guidarne la crescita nella penisola iberica. Fino ad oggi la società era di proprietà di Talde Private Equity e di Jorge Miranda, amministratore delegato e membro della famiglia fondatrice, che ha reinvestito nell'azienda e resterà come socio di minoranza in questa nuova fase.

Il valore dell'investimento non è stato reso noto.

Fondata nel 1990 e con sede a Mallén (Saragozza), Ñaming si è consolidata come leader nel mercato dei panini in Spagna, con una crescita sostenuta a due cifre negli ultimi anni. Il suo ampio catalogo di prodotti pronti al consumo spazia da panini e snack a insalate, piadine farcite, yogurt, frutta tagliata, frullati e dessert. Con un fatturato di 40,5 milioni di euro e un team di 350 dipendenti, l'azienda sta ultimando il lancio di una nuova gamma di prodotti. Questo passaggio rientra nell’ambito della strategia di diversificazione dell'offerta, rafforzando così l'impegno verso l'innovazione e l'eccellenza del servizio, due elementi chiave del suo successo.

Il Gruppo, certificato Ifs Food nei suoi due stabilimenti di Mallén (Saragozza) e Madrid, produce più di 160mila unità al giorno garantendo i più alti standard di qualità e sicurezza.

L'acquisizione di Ñaming Group è il terzo investimento di DeA Capital Alternative Funds in Spagna, dopo Alimentación y Nutrición Familiar (Alnut), fornitore di Mercadona, e l'acquisizione di una partecipazione significativa nella catena di ristoranti Pizzerías Carlos. Leopoldo Reaño, Managing Director di DeA Capital Alternative Funds, conferma: “Siamo entusiasti di supportare Ñaming e il suo team guidato da Jorge Miranda in questo progetto di espansione e di affrontare le nuove sfide della produzione e dell'approvvigionamento in risposta alla crescente domanda sperimentata dal Gruppo come leader e attore di riferimento nel settore dei panini in Spagna”.

Jorge Miranda, amministratore delegato di Ñaming, è soddisfatto dell’operazione che “rappresenta un importante impulso per la crescita dell'azienda e per lo sviluppo del suo team. Con oltre 34 anni di attività, nonché un riconoscimento della strategia e del potenziale di Ñaming-Sansala e della sua crescente reputazione grazie alla sua grande qualità, convenienza e prezzo”. Un portavoce di Talde Private Equity ha affermato: “Siamo orgogliosi del percorso intrapreso da Ñaming in questi 10 anni come azionisti e di aver partecipato al consolidamento del leader nazionale nel settore dei panini in Spagna”.