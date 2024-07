Coldiretti e Confagricoltura d'accordo sulle Tea

Soddisfatti i sindacati agricoli per l’approvazione dell'emendamento al DL Agricoltura, presentato dai senatori Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, e Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione (vedi articolo di EFA News). L'emendamento proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2025, la sperimentazione in campo delle produzioni ottenute tramite le Tecniche di evoluzione assistita (TEA) e amplia i test ai prodotti con migliorate caratteristiche nutrizionali e qualitative.

Secondo Coldiretti "ci sarà la possibilità di lavorare meglio sulle tecniche di selezione genomica che permetteranno di selezionare nuove varietà vegetali, con maggiore sostenibilità ambientale e minor utilizzo di input chimici. Tecniche, che permetteranno un maggior adattamento ai continui cambiamenti climatici sempre rispettando quello che è l’immenso patrimonio di biodiversità e distintività dell’agricoltura. Servirà ora, sottolinea Coldiretti - un deciso impegno a fare un passo in avanti da parte della nuova Commissione per proseguire nel percorso intrapreso verso una sempre maggiore sostenibilità delle filiere agroalimentari".

Coldiretti ricorda anche che "nelle Tea non c'è inserimento estraneo alla pianta. Importante sottolineare come le Tea o Ngt (Tecnologie di Evoluzione Assistita), non abbiamo nulla a che fare con i vecchi Ogm. Infatti, sottolinea la Coldiretti, non implicano l’inserimento di Dna estraneo alla pianta e permettono di riprodurre in maniera precisa e mirata i risultati dei meccanismi alla base dell’evoluzione biologica naturale, per rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici, della difesa della biodiversità e di affrontare così l’obiettivo della sovranità alimentare".

Dello stesso tenore il commento di Confagricoltura. “Si tratta di un risultato importante -sottolinea la confederazione-. L’emendamento, infatti, rappresenta un sostegno concreto a una sperimentazione fondamentale per l’agricoltura italiana, finalizzata a trovare soluzioni ai cambiamenti climatici e alle fitopatie che colpiscono intere produzioni. Si tratta anche di un importante segnale a favore della scienza e della ricerca in agricoltura, specie dopo i terribili atti vandalici che hanno distrutto il campo sperimentale di riso TEA in Lomellina, presso una nostra associata”.

La Confederazione "esprime grande apprezzamento" anche per l'allargamento della sperimentazione in campo a prodotti con caratteristiche nutrizionali e qualitative migliorate. “Il sostegno delle istituzioni alle imprese che innovano è fondamentale -conclude la nota-. Abbiamo bisogno di soluzioni concrete per contrastare il cambiamento climatico e incentivare l’espansione della produzione agricola italiana, favorendo la crescita della nostra economia, tutelando il reddito dei nostri agricoltori e salvaguardando la sicurezza alimentare nel mondo”.