Nestlè a sostegno delle diete bilanciate

Il dibattito su nutrizione e salute è in continua evoluzione. Ciò include non soltanto la necessità di concentrarsi sull'impatto dei singoli nutrienti, ma anche di considerare il contesto più ampio dei pasti e delle diete equilibrate e il loro impatto sulla nutrizione e la salute.

Per scambiare opinioni scientifiche sulle diete equilibrate e sul legame tra diete e salute, più di 50 illustri scienziati da tutto il mondo si sono riuniti al Nestlé International Nutrition Symposium 2024. L'evento si è tenuto presso il Nestlé Research a Losanna, in Svizzera, sul tema "Ripensare l'impatto della nutrizione sulla salute: dai nutrienti ai pasti alle diete equilibrate". Quest'anno ha anche segnato il 20° anniversario del primo Nestlé International Nutrition Symposium.

Nel suo discorso di apertura, il presidente di Nestlé Paul Bulcke ha sottolineato l'importanza di supportare le persone nel raggiungere diete equilibrate in modo sostenibile. Bulcke ha sottolineato la necessità di soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali e di salute delle persone in tutte le fasi della vita e l'importante ruolo svolto dalla scienza e dalla tecnologia.

Nella lezione principale, Eileen Kennedy, pedagogista e docente allo University College of London ha sintetizzato che le diete bilanciate dovrebbero garantire un apporto nutrizionale adeguato per ridurre al minimo il rischio di malnutrizione e malattie non trasmissibili in tutte le fasi della vita. Kennedy ha osservato che in molti paesi questo obiettivo non è stato raggiunto, sottolineando l'urgente necessità di strategie nutrizionali efficaci.

Altri esperti hanno presentato approcci nutrizionali basati sulla scienza per affrontare la nutrizione per fasi specifiche della vita come gravidanza, infanzia o invecchiamento, tenendo conto della biodisponibilità dei nutrienti, dell'accessibilità economica e degli impatti del cambiamento climatico.

Nel secondo giorno del simposio, i relatori hanno affrontato questioni complesse come l'impatto dei fattori sociali, economici, ambientali, microbici e sensoriali sull'assunzione alimentare e sulla salute. Sono stati inoltre illustrati modelli per guidare il cambiamento comportamentale verso diete bilanciate come il controllo delle porzioni, le raccomandazioni personalizzate e l'uso dell'intelligenza artificiale e degli strumenti digitali con promettenti dati scientifici a supporto del loro utilizzo.

Nelle sue osservazioni conclusive, il Cto di Nestlé Stefan Palzer ha affermato che il simposio ha fornito una discussione molto ricca e diversificata sulle prove scientifiche, apportando maggiore chiarezza sul legame tra cibo, dieta e salute. Ha inoltre sottolineato l'esistenza di lacune nella ricerca e ha enfatizzato l'importanza della scienza nutrizionale come principio guida per aiutare le persone a raggiungere un'alimentazione equilibrata in un ambiente complesso.