Nestlé: riorganizzazione globale nei vertici aziendali

Tutti i dirigenti apicali faranno ora direttamente riferimento all'amministratore delegato Laurent Freixe.

Il Consiglio di Amministrazione di Nestlé ha approvato una serie di modifiche all'organizzazione aziendale, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, Nestlé sta anche annunciando modifiche al suo Consiglio esecutivo.

La Zona America Latin (Latam) e la Zona Nord America (NA) si fonderanno per formare la Zona Americhe (Ams), che sarà guidata da Steve Presley. Quest'ultimo si trasferirà nella sede centrale di Nestlé a Vevey, in Svizzera.

La Zona Greater China Region (Gcr) diventerà parte della Zona Asia, Oceania e Africa (Aoa), sotto la guida di Remy Ejel. David Zhang si dimetterà dal Consiglio esecutivo e rimarrà presidente e amministratore delegato della Gcr.

La Zona Europa (Eur) continuerà ad essere guidata da Guillaume Le Cunff e non subirà variazioni.

"Una struttura più snella del Consiglio esecutivo e una stretta collaborazione del team dirigenziale presso la sede centrale aumenteranno la semplicità, accelereranno il processo decisionale e rafforzeranno lo slancio dietro le iniziative globali", ha dichiarato l'amministratore delegato di Nestlé Laurent Freixe. "Continueremo a basarci sui punti di forza dei nostri Market Head per garantire un'esecuzione coerente sul mercato in tutto il Gruppo".

Bernard Meunier ha deciso di dimettersi dal Consiglio esecutivo con decorrenza il 31 marzo 2025 e guiderà progetti strategici per il Gruppo. David Rennie, attualmente responsabile di Nestlé Coffee Brands, succederà a Meunier come responsabile delle Strategic Business Unit (Sbu) e di Marketing e Vendite. Nestlé Coffee Brands, ad eccezione di Nespresso, sarà integrato nell'organizzazione Sbu.

Nespresso è guidata da Philipp Navratil, il quale entrerà a far parte del Consiglio esecutivo e ora riferirà direttamente alll'amministratore delegato di Nestlé. Navratil è "noto per la sua capacità di ispirare e motivare le persone", si legge in una nota del gruppo. "Ha una vasta esperienza globale in vari ruoli e una profonda conoscenza di Nestlé".

Nestlé Health Science continuerà a essere guidata da Anna Mohl. A partire dal 2025, la rendicontazione di Nestlé comprenderà cinque segmenti: Zona Ams, Zona Aoa, Zona Eur, Nestlé Health Science e Nespresso. L'azienda continuerà inoltre a rendicontare volontariamente le performance di vendita ogni trimestre per il Nord America e per l'America Latina all'interno della Zons Ams e per la Gcr all'interno della Zona Aoa.

Ulteriori cambiamenti riguardano altre aree di responsabilità:

Béatrice Guillaume-Grabisch, responsabile delle risorse umane e dei servizi aziendali, ha deciso di dimettersi e di perseguire nuove opportunità professionali. La sua area sarà suddivisa in diverse funzioni per sottolineare l'importanza di ciascuna di esse.

Anna Lenz, attualmente Country Manager di Nestlé Portogallo, guiderà le risorse umane. Entrerà a far parte del Consiglio esecutivo. Lo stile di leadership inclusivo di Anna Lenz coltiva la collaborazione e consente al suo team di ottenere risultati eccezionali.

Chris Wright, Chief Information Officer, responsabile di tutta la tecnologia informatica e della digitalizzazione, ora riferirà all'amministratore delegato di Nestlé senza ricoprire una posizione nel Consiglio esecutivo.

Hans-Ulrich Mayer rimarrà responsabile dei Business Services e riferirà al Cfo Anna Manz.

Antonia Wanner, che guida la Sustainability Unit, ora riferirà direttamente all'amministratore delegato di Nestlé senza ricoprire una posizione nel Consiglio di amministrazione. Da parte sua, Freixe ha aggiunto: "Con questi cambiamenti organizzativi, tutti i leader delle unità chiave che guidano le nostre prestazioni e la nostra trasformazione ora riferiranno direttamente a me. Questo è fondamentale, poiché concentriamo la nostra attenzione su consumatori e clienti e ripristiniamo gli investimenti nei nostri marchi e nell'innovazione per espandere la quota di mercato e accelerare le nostre prestazioni. In futuro, stiamo anche ponendo maggiore enfasi sulla trasformazione digitale di Nestlé in un'organizzazione in tempo reale, end-to-end connessa, basata su dati e intelligenza artificiale. Sono fiducioso che questi cambiamenti posizioneranno in modo ottimale Nestlé per il successo futuro".

A nome di tutto il team, l'amministratore delegato di Nestlé esprime la propria "sincera gratitudine a tutti i colleghi per il loro straordinario lavoro, la loro dedizione e il loro impegno", assieme ai suoi "più sentiti ringraziamenti" a Béatrice Guillaume-Grabisch "per il suo servizio di lunga data alla nostra azienda e per i suoi grandi successi. Le auguriamo tutto il meglio. Nel frattempo, diamo il benvenuto ad Anna e Philipp nel Consiglio Direttivo e non vediamo l'ora di lavorare con loro".