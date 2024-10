Nestlé Usa punta su nuovi prodotti e piatti pronti

A pochi giorni dall'annuncio della riorganizzazione globale dei vertici aziendali di Nestlé, con il consiglio esecutivo più snello e fusioni all'interno delle zone asiatica e americana e potere accentrato nelle mani dell'amministratore delegato Laurent Freixe, (leggi EFA News), la multinazionale ha comunicato di puntare su nuovi prodotti, e sull'espansione dei piatti pronti nella strategia di incremento delle vendite.

Nestlé, dunque, si focalizza sull'innovazione dei piatti pronti e sta lanciando una strategia per incrementare le vendite, con gli Stati Uniti come obiettivo attuale dopo due importanti lanci sul mercato. Questo avviene dopo che i risultati del terzo trimestre, anche se positivi in gran parte, sono risultati agli occhi degli analisti "più deboli del previsto" (leggi EFA News), tanto da avere portato a un declassamento delle finanze e, appunto, all'ormai noto "rimpasto" del team senior.

“Abbiamo lanciato Minds e Tapatío come parte della strategia di Nestlé per capitalizzare la crescente domanda di opzioni culinarie globali da parte dei consumatori -dichiara un portavoce di Nestlé-. La cucina asiatica e quella messicana sono tra le più popolari negli Stati Uniti e abbiamo lavorato a stretto contatto con lo chef Ming e la famiglia Tapatío per creare nuove autentiche opzioni di pasto per i consumatori”. La cucina asiatica Mings è stata sviluppata dal famoso chef Ming Tsai: Tapatío è stato creato in collaborazione con l'omonimo marchio di salsa piccante di proprietà della famiglia.

La cucina globale rappresenta 11 miliardi di dollari nel mercato complessivo, e i consumatori desiderano che nuovi sapori e regioni entrino nelle corsie dei negozi di alimentari, aggiunge il portavoce. “Questo è particolarmente vero per la generazione Z, la più eterogenea, che è alla ricerca di esperienze e sapori unici con cibi globali -continua il portavoce dell'azienda-. Infatti, il 68% della generazione Z afferma che vorrebbe avere più modi per mostrare al mondo quanto è orgoglioso della propria cultura e del proprio patrimonio”.

I surgelati sono una categoria di prodotti per supermercati pronta per essere sfruttata, tanto da venire evidenziata da Nestlé come un'area con “forti margini e ritorno sul capitale investito”. Non a caso, l'attività di Nestlé per quanto riguarda i pasti surgelati e la pizza in Nord America domina con quasi un terzo della quota di mercato nel territorio.

Per capitalizzare ulteriormente la sua quota di mercato, l'innovazione e il lancio di alimenti surgelati hanno subito un'accelerazione, con “ampio spazio per nuovi segmenti e prodotti”, afferma il portavoce, aggiungendo che “siamo impegnati nella sua continua espansione”.

Mings e Tapatìo sono stati lanciati per rispondere alla crescente domanda di sapori e cucine diverse, in particolare da parte del 42% degli acquirenti più giovani che cercano un “matrimonio creativo” tra le tradizioni culinarie dei piatti pronti che acquistano. “L'introduzione dei due prodotti nella nostra gamma di piatti surgelati è solo un altro modo per soddisfare i consumatori con l'accessibilità che desiderano e con i sapori audaci che desiderano -afferma Tom Moe, presidente di Nestlé Usa per i pasti-. La domanda di cucina internazionale guidata dalla generazione Z è un'opportunità di mercato che ci aspettiamo si espanda ulteriormente nei prossimi anni e che siamo pronti a soddisfare con una continua innovazione in tutto il nostro portafoglio”.