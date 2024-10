Nestlé/2. I risultati primi 9 mesi 2024 "tengono duro"

Non c'è solo la riorganizzazione aziendale a fare da punto di forza nell'agenda odierna di Nestlé (leggi EFA News). In Borsa, in Svizzera, la società dolciaria guadagna quasi il 3%: di certo i cambi in azienda hanno il loro peso ma anche i numeri dei primi nove mesi del 2024 sono protagonisti. "I cambiamenti organizzativi di oggi allineeranno Nestlé, portando semplicità e concentrazione -sottolinea il ceo Laurent Freixe commentando i dati-. Non vedo l'ora di condividere ulteriori dettagli sui nostri piani al Capital Markets Day di novembre”.

Ebbene i risultati dei primi nove mesi vedono la crescita organica del 2%, con una crescita interna reale (RIG) positiva, pari al +0,5%, "in un contesto di calo della domanda dei consumatori e di azioni intraprese nel terzo trimestre per ridurre le scorte dei clienti".

I prezzi si sono ridotti dell'1,6%, "dopo gli aumenti senza precedenti dei due anni precedenti" mentre il fatturato totale riportato è stato di 67,1 miliardi di franchi svizzeri pari a oltre 71,6 miliardi di Euro, in calo del 2,4% rispetto a 68,8 miliardi di franchi (oltre 73,4 miliardi di Euro) dei primi nove mesi del 2023.

In base a questi ultimi dati sono stati aggiornate le prospettive per l'intero anno 2024: la crescita delle vendite organiche dovrebbe essere di circa il 2%, il margine di profitto operativo commerciale sottostante previsto intorno al 17%. La crescita dell'utile per azione sottostante a valuta costante dovrebbe essere sostanzialmente stabile.

Le crescite organiche per categoria di prodotto, secondo l'analisi della'zienda, vedono:

il caffè "principale fattore di crescita" con un aumento a una cifra, sostenuto dai tre marchi leader del settore, Nescafé, Starbucks e Nespresso;

Purina PetCare ha registrato una crescita a una sola cifra, "grazie al continuo slancio dei marchi premium Purina ProPlan, Purina ONE e Fancy Feast;

le vendite dei prodotti dolciari sono cresciute a una sola cifra, "grazie a KitKat e ai principali marchi locali";

Nestlé Health Science ha registrato una crescita a una sola cifra: "il piano di recupero è in corso, con una crescita a due cifre nel terzo trimestre";

l'acqua ha registrato una crescita a una sola cifra, "sostenuta dal continuo slancio di S.Pellegrino e dalla ripresa di Perrier";

le vendite di prodotti per la nutrizione infantile sono cresciute a una sola cifra, sostenute dal continuo slancio dei prodotti NAN, Lactogen e degli oligosaccaridi del latte umano (HMO)";

i prodotti lattiero-caseari hanno registrato una crescita negativa, "in quanto il calo delle creme per caffè e dei prodotti lattiero-caseari per ambienti ha più che compensato la crescita dei latti a prezzi accessibili e delle soluzioni culinarie a base di latte";

i prodotti culinari hanno registrato una crescita negativa, guidata da un calo dei surgelati in Nord America, mentre la crescita di Maggi è stata robusta.

“Abbiamo registrato una crescita organica delle vendite, trainata da una positiva crescita interna reale -sottolinea Freixe-. La domanda dei consumatori si è indebolita negli ultimi mesi e ci aspettiamo che il contesto della domanda rimanga debole. Alla luce di queste prospettive e delle ulteriori azioni intraprese per ridurre le scorte dei clienti nel quarto trimestre, abbiamo aggiornato le nostre previsioni per l'intero anno, prevedendo una crescita del fatturato organico di circa il 2%, in linea con i primi nove mesi".

"Nestlé -prosegue Freixe- è in una posizione unica per vincere nel nostro settore, grazie alle sue dimensioni globali, all'ampio portafoglio di marchi iconici e ai prodotti innovativi che entrano in contatto con le persone ogni giorno e in ogni fase della loro vita. Partendo da queste solide basi, ci concentreremo maggiormente sui consumatori e sui clienti e faremo progredire le nostre categorie per accelerare le prestazioni e guadagnare quote di mercato".

"Espanderemo, inoltre, -prosegue il manager- la nostra trasformazione digitale per migliorare l'agilità e l'efficienza. Per far sì che i nostri marchi vincano sul mercato, dobbiamo investire. Genereremo le risorse necessarie attraverso l'efficienza e la leva della crescita. L'esecuzione disciplinata sul mercato guiderà il circolo virtuoso di Nestlé per sostenere una crescita redditizia nel tempo, e abbiamo persone eccezionali per farlo".