Ferrero presidia le località di montagna

Per la stagione invernale 2024-2025, Ferrero, con i suoi marchi Kinder, Nutella, Pocket Coffee e Fulfil, sarà protagonista in numerose località montane del Nord Italia.Dal 2019, Ferrero ha avviato un programma per potenziare la propria presenza nelle aree alpine, rafforzando la distribuzione dei suoi prodotti per mantenere un legame diretto con i consumatori anche durante le vacanze in montagna.

La collaborazione tra Ferrero e una selezione di aziende distributive locali ha rafforzato la presenza e il legame con le comunità montane, offrendo una gamma di prodotti in grado di soddisfare le diverse esigenze sia dei consumatori che degli operatori del settore turistico.

Oggi la colazione firmata Nutella ha molte sfaccettature, da Nutella Muffin, all’ultima novità Nutella Donut, fino alla semplice farcitura di torte e brioche, resa ancora più facile grazie alle soluzioni business messe a disposizione da Ferrero per bar e alberghi, a partire dall’ormai intramontabile dispenser per il formato da 3kg, pratico ed iconico, che in questi anni ha aiutato più di 30mila esercenti a caratterizzare l’esperienza della colazione in un modo unico e distintivo. Da gennaio 2025, verrà lanciata anche in Italia una nuova soluzione per l’erogazione di Nutella dedicata al mercato Horeca: una cartuccia da 1 kg, utilizzabile sia con il suo dispenser dedicato che senza dosatore. Ogni confezione includerà tre tipi di beccucci, permettendo di utilizzare la cartuccia di Nutella come una vera e propria sac à poche, garantendo così funzionalità e versatilità.

La nuova referenza di Nutella è infatti pensata per offrire massima praticità: è realizzata con materiali completamente riciclabili, che rendono più semplice lo smaltimento dell’imballaggio, ed è morbida, permettendo così di minimizzare gli sprechi.

Una rinnovata capacità distributiva ha permesso di portare l’offerta di snack e praline in un maggior numero di rifugi, garantendo una scelta ampia e diversificata per tutte le tipologie di consumatori, con un’attenzione particolare alle famiglie. A partire dal 2025 l’offerta si si arricchirà ulteriormente portando in quota anche prodotti pensati per una pausa alternativa e più funzionali. Tra questi Fulfil, la barretta ricca di proteine, con 9 vitamine e pochi zuccheri, ideale per un recupero di gusto post sciata. Per chi predilige un’autentica esperienza di gusto, invece, saranno disponibili le nuove barrette Eat Natural, sia nella variante proteica che in quella tradizionale con frutti secchi. Non mancherà, infine, il dispenser di Nutella, protagonista nei rifugi per la preparazione di deliziose crêpes.

L’impegno di Ferrero va oltre le nuove collaborazioni con le aziende di distribuzione attive nelle aree montane, estendendosi anche al supporto di iniziative dedicate ai clienti delle strutture turistiche. Alcuni marchi Ferrero sono infatti protagonisti di numerose attività di intrattenimento pensate per le famiglie e, più in generale, per gli appassionati dello sci.

Kinder è partner, nelle Dolomiti e in Valle d’Aosta, di 12 scuole sci per arricchire l’esperienza di chi si avvicina alle discipline alpine.

Nutella, Pocket Coffee e Fulfil, in collaborazione con Pool Sci Italia – consorzio dei fornitori tecnici delle Squadre Nazionali di Sci Alpino – sono presenti in 8 tappe di altrettante località alpine in 4 regioni. I marchi Ferrero, infatti, accompagnano il “Prove Libere Tour 2025” di Pool Sci Italia, un tour aperto al pubblico in cui è possibile per gli appassionati testare le migliori attrezzature per lo sci presenti sul mercato.

Nutella è qui protagonista con la sua “colazione ad alta quota”, un chiosco aperto al pubblico dove è possibile gustare dal classico “pane e Nutella”, a Nutella Muffin, fino alla novità Nutella Donut.

Pocket Coffee, per “caricarsi di piacere”, offre ai partecipanti degustazioni di prodotto e attività di intrattenimento. Fulfil – la nuova la nuova linea di barrette proteiche e vitaminiche – presidia una pista di discesa per testare i materiali ed ingaggia il pubblico con giochi di destrezza.